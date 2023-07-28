Места в общежитиях Тартуского университета разлетелись за 80 секунд

На самом деле каждый студент должен иметь возможность жить в недорогом общежитии недалеко от своего университета. Это означает, что на практике аренда квартиры должна быть выбором, а не необходимостью из-за нехватки мест в общежитии. Также в социальных сетях можно можно увидеть публикации приступающих осенью к обучению в вузе студентов, которые в основном ищут квартиру в университетском городе с формулировкой: «Места в общежитии быстро закончились, и мне нужна крыша над головой - ищу съемную квартиру».

К сожалению, написанное этими студентами - правда, поскольку перед началом нового учебного года в общежитиях Тартуского университета было 200 мест для первокурсников. Регистрация началась в 9:00, а к 9:01:20, то есть, через 80 секунд, все места уже были заняты.

Положительным моментом является то, что с осени студенческие стипендии увеличатся вдвое. Согласно новым ставкам, максимальная стипендия составит 440 евро в месяц. Если посмотреть на рынок аренды, то снять квартиру за 440 евро в месяц практически невозможно, потому что студент должен еще что-то есть. Кроме того, система пособий до сих пор остается таковой, что нуждающемуся студенту очень сложно претендовать на какое-либо пособие вообще, поскольку условия получения поддержки привязаны к доходам родителей (студент является частью семьи своих родителей до 24 лет), даже если родители совсем финансово не помогают студенту.

Думаю, ни для кого не новость, что многие эстонские студенты работают. Это не было бы проблемой, если бы студент работал для получения профессионального опыта и в свободное от учебы время. Однако в большинстве случаев ситуация обратная, когда студент параллельно с учебой работает, чтобы зарабатывать на жизнь, и работа эта не по специальности. Последнее исследование Eurostudent показывает, что в среднем расходы эстонских студентов растут быстрее, чем доходы, и до 70% эстонских студентов работают. Почти половина работающих студентов работают более 20 часов в неделю.