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Министр внутренних дел Литвы просит президента лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства

rus.postimees.ee
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Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Фото: Julius Kalinskas

Министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту страну Гитанасу Науседе с просьбой лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства, сообщает портал LRT.

В качестве пояснения указано, что Дробязко «сотрудничает с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, участвует в организованных ею шоу и предположительно получает вознаграждение за это. Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны, организующей исключительные мировые события, тем самым способствуя развитию нарратива о «русском мире» и укреплению власти правящего режима в Российской Федерации».

В заявлении также отмечается, что Маргарита Дробязко, получая гражданство Литвы, обещала соблюдать законы республики, уважать независимость государства и его территориальную целостность, но своими действиями не сдерживает данное присягой обещание и, сотрудничая с режимом, враждебным литовскому государству, порочит имя Литвы.

По данным Министерства внутренних дел, Дробязко не осудила жестоких военных действий России в Украине и не выступила против них.

Маргарита Дробязко родилась в Москве, но в 1993 году стала гражданкой Литвы. Она выступает в паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом. В 2000-м фигуристы поженились и выиграли бронзу на чемпионате мира. Пара живет и работает в России.

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