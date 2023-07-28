Министр внутренних дел Литвы просит президента лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства

В качестве пояснения указано, что Дробязко «сотрудничает с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, участвует в организованных ею шоу и предположительно получает вознаграждение за это. Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны, организующей исключительные мировые события, тем самым способствуя развитию нарратива о «русском мире» и укреплению власти правящего режима в Российской Федерации».

В заявлении также отмечается, что Маргарита Дробязко, получая гражданство Литвы, обещала соблюдать законы республики, уважать независимость государства и его территориальную целостность, но своими действиями не сдерживает данное присягой обещание и, сотрудничая с режимом, враждебным литовскому государству, порочит имя Литвы.

По данным Министерства внутренних дел, Дробязко не осудила жестоких военных действий России в Украине и не выступила против них.