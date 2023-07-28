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Городские власти о строительстве церковного центра в Ласнамяэ: «В первый раз слышим!»

rus.postimees.ee
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На церемонию установки креста на купол храма в Ласнамяэ прибыл бывший руководитель Российских железных дорог Владимир Якунин.
На церемонию установки креста на купол храма в Ласнамяэ прибыл бывший руководитель Российских железных дорог Владимир Якунин. Фото: Liis Treimann / Postimees

На днях стало известно, что в 2023 году Эстонская православная церковь Московского патриархата намерена приступить к строительству очередного объекта церковного комплекса в Ласнамяэ. Рядом с храмом будет построен церковный центр. Поскольку в центре будут проводиться лекции и семинары, Rus.Postimees решил узнать, как будет финансироваться центр и как к этому проекту относятся городские и государственные власти.

Эстонская православная церковь Московского патриархата сообщила, что в этом году будет продолжено строительство церковного комплекса в Ласнамяэ. Центр при Ляснамяэской церкви был предусмотрен первоначальным архитектурным проектом. 

Детальная разработка проекта здания церковного центра была начата ещё в 2017 году, а в декабре 2022 года мэрией Таллина был согласован окончательный вариант проекта и Таллинский департамент городского планирования выдал разрешение на строительство.

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