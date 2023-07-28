Городские власти о строительстве церковного центра в Ласнамяэ: «В первый раз слышим!»

На днях стало известно, что в 2023 году Эстонская православная церковь Московского патриархата намерена приступить к строительству очередного объекта церковного комплекса в Ласнамяэ. Рядом с храмом будет построен церковный центр. Поскольку в центре будут проводиться лекции и семинары, Rus.Postimees решил узнать, как будет финансироваться центр и как к этому проекту относятся городские и государственные власти.