Что нужно знать о курении на террасе кафе или ресторана?

Если летняя погода позволяет, большинство жителей Эстонии предпочитают обедать на террасе ресторана или кафе, а не в помещении. Курение внутри помещений в Эстонии запрещено, но многих посетителей кафе по-прежнему беспокоит табачный дым на террасах, где курение не регулируется.
Курение на террасе вызывает смешанные чувства, и между курильщиками и некурящими часто возникают стычки. Полезно будет напомнить некоторые рекомендации, которые помогут привлечь внимание к ситуации и повысить осведомленность людей.
Следите за тем, что разрешено и что запрещено на террасе
Курение регулируется законом. С 2007 года в Эстонии курение в кафе и ресторанах разрешено только в комнате для курения или в специально обозначенном месте. При этом каждое заведение может само решать, разрешать ли посетителям свободно курить на террасах и открытых площадках, запретить курение вообще или разрешить курение только в определенной зоне.
В большинстве европейских стран курение в ресторанах и барах запрещено, но есть и страны, где курение также запрещено на террасах. Например, в 2019 году в Швеции полностью запретили курение на террасах заведений общепита. Путешествуя, помните, что разрешено, а что нет в конкретной стране, чтобы не мешать другим посетителям.
Помните, что табачный дым неприятен и вреден
Вдыхать запах дыма во время еды или питья крайне неприятно, особенно некурящим: запах сигарет сильный и мешает обедать на террасе.
Сигаретный дым, образующийся при сжигании табака, содержит тысячи веществ. Почти 100 из этих химических веществ опасны и могут вызвать проблемы со здоровьем, включая рак, болезни сердца и пневмонию. Угарный газ, бутан и аммиак также влияют на пассивных курильщиков. Исследования показывают, что в Европейском союзе пассивное курение ежегодно приводит к 19 000 смертей, а 18% некурящих людей в общественных местах подвергаются воздействию табачного дыма.
Это особенно важно учитывать, если на террасе находятся дети или аллергики, у которых пассивное курение может вызвать проблемы с дыханием, а также более серьезные нарушения здоровья.
Не курите на террасе или уходите подальше
Ваше право курить не должно ущемлять право других дышать свежим воздухом. Если вы находитесь на террасе ресторана, бара или кафе, то лучше вообще не курить, учитывая интересы других людей.
Ради вашего собственного здоровья и для здоровья других лучше всего вообще бросить курить. Вы можете изучить различные вспомогательные средства, которые поддержат вас на этом пути. Если вы хотите быть вежливым по отношению к другими, но все еще не можете отказаться от курения, следите за своим окружением и принимайте во внимание всех присутствующих рядом. Обязательно отойдите подальше от других людей, например в дальний конец террасы или за угол. Еще один вариант - заменить горящую сигарету альтернативным продуктом, например, никотиновыми подушечками или нагреваемым табачным изделием, менее вредным для здоровья и не создающим при употреблении облако дыма.
Некурящие имеют право попросить их не беспокоить
Рестораны и бары также должны принимать во внимание некурящих. Поэтому ряд ресторанов и баров создали террасы для некурящих, где люди могут спокойно проводить время, не дыша дымом.
Если вы не курите и чувствуете, что вас беспокоит запах дыма, не стесняйтесь и сообщите об этом работнику заведения, например, официанту. Если курение на террасе ресторана или кафе не запрещено, официанты, как правило, могут найти место для некурящих, чтобы вам было комфортнее. А как курильщик, вы должны быть готовы сменить место или потушить сигарету.
На нерегулируемых террасах из-за табачного дыма между посетителями регулярно возникают конфликты. Курильщикам стоит стать более сознательными и внимательными к влиянию своих действий на других людей.