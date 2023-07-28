Что нужно знать о курении на террасе кафе или ресторана?

Это особенно важно учитывать, если на террасе находятся дети или аллергики, у которых пассивное курение может вызвать проблемы с дыханием, а также более серьезные нарушения здоровья.

Не курите на террасе или уходите подальше

Ваше право курить не должно ущемлять право других дышать свежим воздухом. Если вы находитесь на террасе ресторана, бара или кафе, то лучше вообще не курить, учитывая интересы других людей.

Ради вашего собственного здоровья и для здоровья других лучше всего вообще бросить курить. Вы можете изучить различные вспомогательные средства, которые поддержат вас на этом пути. Если вы хотите быть вежливым по отношению к другими, но все еще не можете отказаться от курения, следите за своим окружением и принимайте во внимание всех присутствующих рядом. Обязательно отойдите подальше от других людей, например в дальний конец террасы или за угол. Еще один вариант - заменить горящую сигарету альтернативным продуктом, например, никотиновыми подушечками или нагреваемым табачным изделием, менее вредным для здоровья и не создающим при употреблении облако дыма.

Никотиновые подушечки или снюс. Фото: Snus

Некурящие имеют право попросить их не беспокоить

Рестораны и бары также должны принимать во внимание некурящих. Поэтому ряд ресторанов и баров создали террасы для некурящих, где люди могут спокойно проводить время, не дыша дымом.

Если вы не курите и чувствуете, что вас беспокоит запах дыма, не стесняйтесь и сообщите об этом работнику заведения, например, официанту. Если курение на террасе ресторана или кафе не запрещено, официанты, как правило, могут найти место для некурящих, чтобы вам было комфортнее. А как курильщик, вы должны быть готовы сменить место или потушить сигарету.