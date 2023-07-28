МНЕНИЕ ⟩ Автоналог отворачивает избирателей от соцдемов и «Ээсти 200»

Должно ли правительство проводить политику, против которой выступает подавляющее число избирателей, задается вопросом политолог Мартин Мёльдер.
Готовящийся налог на автомобили, по крайней мере, в его нынешнем виде, может оказаться очень скользкой дорожкой для правящих партий, поскольку его поддержка крайне низка не только среди электората в целом, но и среди сторонников коалиционных партий.
Только Партия реформ, более половины сторонников которой выступают за введение автомобильного налога, похоже, представляет в этом случае интересы своих избирателей. Однако, поскольку реформисты являются инициаторами этой идеи, можно предположить, что эта поддержка здесь в значительной степени отражает лояльность. Сторонники партии реформ выступают за эту идею во многом потому, что это их партия выдвинула эту идею, а партия, конечно, выдвинула эту идею не потому, что в ней была острая потребность среди ее сторонников.
Социал-демократы и «Ээсти 200» должны быть серьезно обеспокоены, поскольку их избирателям идея автомобильного налога скорее не нравится. Не говоря уже об оппозиционных партиях, среди избирателей которых практически нет сторонников введения налога на автомобили.
Если бы избиратели всерьез озаботились этим вопросом, он мог бы оказать существенное негативное влияние на поддержку всех трех правящих партий. Оппозиция явно выступает против, но ей нет смысла апеллировать к своим собственным избирателям; ее целью должно стать убеждение сторонников правящих партий в том, что эта проблема достаточно важна, чтобы изменить их электоральные предпочтения.
Должно ли правительство проводить политику, против которой выступает подавляющее большинство избирателей?
Противостояние этому закону, вероятно, отражает как его содержание, так и причины, по которым он был принят. Было слишком очевидно, что налог в основном предназначен для привлечения средств в государственный бюджет, а не для решения проблем, связанных с чрезмерным использованием автомобилей (прежде всего в Таллинне). С другой стороны, то, что для многих людей, особенно для жителей сельской местности, автомобиль является неотъемлемой частью жизни и его нельзя заменить велосипедом или общественным транспортом; что невозможно или нецелесообразно отказаться от него и что его будет слишком дорого заменить на автомобиль, облагаемый более низким налогом, не учитывалось.
При введении налога следовало бы исходить из логики, согласно которой один стандартный автомобиль эконом-класса на семью не является проблемой, для решения которой надо прибегать к налогообложению. Если бы налог был направлен на большие внедорожники, потребляющие много топлива, и автомобили класса люкс (включая электромобили класса люкс), наличие которых в городе не имеет практической ценности, тогда избиратели, вероятно, отнеслись бы к этому вопросу с большим пониманием.