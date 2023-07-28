МНЕНИЕ ⟩ Автоналог отворачивает избирателей от соцдемов и «Ээсти 200»

Противостояние этому закону, вероятно, отражает как его содержание, так и причины, по которым он был принят. Было слишком очевидно, что налог в основном предназначен для привлечения средств в государственный бюджет, а не для решения проблем, связанных с чрезмерным использованием автомобилей (прежде всего в Таллинне). С другой стороны, то, что для многих людей, особенно для жителей сельской местности, автомобиль является неотъемлемой частью жизни и его нельзя заменить велосипедом или общественным транспортом; что невозможно или нецелесообразно отказаться от него и что его будет слишком дорого заменить на автомобиль, облагаемый более низким налогом, не учитывалось.