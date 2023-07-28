Министр внутренних дел: реформа распределения налоговых поступлений поможет в первую очередь жителям Ида-Вирумаа

«Цель социал-демократов - сократить региональное неравенство, чтобы детские сады, дома культуры и другие важные для людей учреждения были везде, где это нужно людям», - заявил Ляэнеметс. По его мнению, более справедливое распределение налоговых поступлений развяжет многим местным самоуправлениям руки. Планируемые изменения в части финансирования самоуправлений в большей мере учитывают количество жителей пенсионного возраста в том или ином регионе.

«Сейчас у нас появилась реальная возможность исправить систему финансирования самоуправлений, которая все 30 лет была несправедливой. Многое уже сделано для улучшения ситуации, но пока что это были лишь кратковременные меры. Но и от них немало пользы, - заявил он. - Осенью же мы вместе с руководителями местных самоуправлений составим уже долгосрочный план более справедливого распределения налоговых поступлений между регионами».

Ляэнеметс отметил, что этом году ситуация ухудшилась настолько, что очень многие местные самоуправления нуждались в экстренной помощи. Почти половина из них находится в таком плохом финансовом состоянии, что без помощи государства они не смогут оказывать даже самые элементарные услуги - выплачивать социальные пособия, держать открытыми школы, детские сады, библиотеки и дома культуры.

По этому, ради сокращения регионального неравенства и большей справедливости 14 наиболее обеспеченных местных самоуправлений помогут 64 самоуправлениям, у которых дела идут не так хорошо.