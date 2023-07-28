Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил, что больше всего от реформы распределения налоговых поступлений местным самоуправлениям выиграет Ида-Вируский уезд.
Министр внутренних дел: реформа распределения налоговых поступлений поможет в первую очередь жителям Ида-Вирумаа
«Цель социал-демократов - сократить региональное неравенство, чтобы детские сады, дома культуры и другие важные для людей учреждения были везде, где это нужно людям», - заявил Ляэнеметс. По его мнению, более справедливое распределение налоговых поступлений развяжет многим местным самоуправлениям руки. Планируемые изменения в части финансирования самоуправлений в большей мере учитывают количество жителей пенсионного возраста в том или ином регионе.
«Сейчас у нас появилась реальная возможность исправить систему финансирования самоуправлений, которая все 30 лет была несправедливой. Многое уже сделано для улучшения ситуации, но пока что это были лишь кратковременные меры. Но и от них немало пользы, - заявил он. - Осенью же мы вместе с руководителями местных самоуправлений составим уже долгосрочный план более справедливого распределения налоговых поступлений между регионами».
Ляэнеметс отметил, что этом году ситуация ухудшилась настолько, что очень многие местные самоуправления нуждались в экстренной помощи. Почти половина из них находится в таком плохом финансовом состоянии, что без помощи государства они не смогут оказывать даже самые элементарные услуги - выплачивать социальные пособия, держать открытыми школы, детские сады, библиотеки и дома культуры.
По этому, ради сокращения регионального неравенства и большей справедливости 14 наиболее обеспеченных местных самоуправлений помогут 64 самоуправлениям, у которых дела идут не так хорошо.
Министр объяснил, что если в Харьюском уезде ВВП составляет 120 процентов среднего по странам Евросоюза, то в остальных регионах Эстонии – всего 50 процентов. Зарплата, например, в Виймси, вдвое выше, чем в Нарве. В более богатых самоуправлениях поступления от уплаты подоходного налога растут на 15 процентов в год, в остальных регионах – на 5-7 процентов.
«Теперь же, благодаря принятым нами в Рийгикогу налоговым изменениям, мы еще в этом году перераспределим 8,3 млн евро через фонд выравнивания», - сказал Ляэнеметс. Он добавил, что больше всего от реформы выиграет Ида-Вируский уезд - почти треть всей перераспределяемой суммы получит именно этот регион. Город Кохтла-Ярве, годами испытывающий финансовые сложности, получит 780 000 евро, Нарва - 1,2 миллиона евро.
«Если волость сумеет при помощи этой суммы покрыть расходы на оказание услуг и на выполнение своих обязательств, благодаря чему чья-то бабушка получит более качественную медицинскую помощь, а хотя бы несколько семей, решивших переехать из-за нехватки денег, откажутся от этого, то нашу реформу можно будет считать удавшейся», - заключил он.