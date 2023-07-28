Победившие литовцев эстонские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпийского фестиваля!

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе, Словения, эстонская баскетбольная команда 3x3 (Кармо Кильк, Геррит Лехе, Георг Метсаорг, Андре Пайдре) вошла в четверку лучших.
Наша команда U18 лет уступила Франции в подгруппе, но, обыграв Нидерланды и Румынию, вышла в плей-офф, заняв второе место. В четвертьфинале эстонцы сегодня встретились с литовцами, и победили их со счетом 16:14.
Эстония попытается выйти в финал в матче против Германии, который начнется в 17:00. Прямую трансляцию игры вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.
Эстонские девушки (Марта Элери Яама, Кятлин Кангур, Кеандра Кооритс, Кристель Раттасепп) обыграли Швецию в подгруппе, но уступили Франции и Словении. Они заняли 11 место в общем зачете.