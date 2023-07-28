В США растет число случаев опасной аллергии на мясо, вызывающейся укусом клеща

Новые данные, опубликованные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывают резкое увеличение случаев этой потенциально опасной патологии.

Название синдрома происходит от одноименной молекулы сахара, отсутствующей в организме человека. Она содержится в красном мясе – таком как свинина, говядина, баранина, крольчатина и оленина, а также в других продуктах животноводства, включая желатин и молоко.

У людей аллергия на эту молекулу может вызывать потенциально опасную реакцию: от сыпи, тошноты и диареи до трудностей с дыханием, отека горла и в редких случаях - анафилактического шока, угрожающего жизни.

Все больше научных данных указывают на то, что АГС вызывает слюна клеща Amblyomma americanum, известного как клещ-одиночка, или клещ одинокой звезды. У самок этого клеща на спине хорошо заметна белая точка.

Клещ-одиночка Фото: Getty Images

«Люди с подозрением на АГС преимущественно находились в районах, где, как было установлено, обитает клещ одинокой звезды: особенно в Арканзасе, Кентукки, Миссури и округе Саффолк штата Нью-Йорк», — говорится в докладе CDC.

Клещи-одиночки кусают людей и широко распространены на юге и востоке США, но специалисты предупреждают, что зона их обитания расширяется из-за изменения климата.

Врачи в неведении

Синдром альфа-гал очень мало изучен и редко правильно диагностируется.