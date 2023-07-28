Хотел порыбачить: сотрудники PPA искали заблудившегося на эстонско-латвийской границе мужчину с помощью вертолета

Поздним вечером в четверг, 27 июля в 23.15 в Центр тревоги поступил звонок от мужчины, который сообщил, что находится где-то в районе эстонско-латвийской границы и не может найти дорогу домой. На поиски мужчины в пограничную зону в районе деревни Рейну в волости Саарде выехала полиция.

«По словам мужчины, он находился на одном из эстонско-латвийских пограничных пунктов. Мы связывались с ним по телефону, чтобы получить дополнительную информацию о его местонахождении. Мы также использовали сирены патрульной машины, которые мужчина в какой-то момент услышал. Таким образом мы поняли, где он может находиться», - сказал руководитель группы Пярнуского отделения полиции Янек Пинта.

В районе поиска была труднодоступная болотистая и водная местность. «Мы привлекли к поискам спасателей и стали искать мужчину с помощью квадрокоптера и беспилотника. Поскольку местность была очень сложной, мы также привлекли к поискам вертолет PPA. Поскольку поиски проходили на границе двух стран, мы поддерживали связь с нашими латвийскими коллегами, они тоже проверили местность на латвийской стороне с помощью вертолета», - сказал Пинта.

Сегодня в 6.50 утра поисковая группа обнаружила мужчину в районе деревни Ланксааре. «Его заметили и вертолетная команда PPA, и патруль спасателей на квадроциклах. Мы связались с мужчиной и вызвали скорую помощь, чтобы проверить его состояние. К счастью, мужчина был в порядке и не нуждался в медицинской помощи», - сказал Пинта.

Патруль доставил 46-летнего мужчину, гражданина Латвии, на пограничный пункт Яэрья и передал его патрулю латвийской полиции. Сотрудники полиции доставили его домой.

Как сообщает Пинта, мужчина рассказал полицейским, что хотел порыбачить на озере Сокас в Латвии, но заблудился. Мужчина был в этих местах впервые и, поскольку на улице уже стемнело, не знал, куда идти.