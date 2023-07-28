В Таллинне идет сбор подписей в защиту автобуса № 8

«Автобусный маршрут № 8 исторически следовал прямо из Мяхе в центр города. После изменений густонаселенная община Мяхе (более 7 000 человек) будет вынуждена пересаживаться, чтобы добраться до центра города, что особенно затруднительно для детей, посещающих школы в центре города, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Чтобы двигаться дальше с улицы Ахтри, нужно пройти значительное расстояние пешком, что под силу только молодому и здоровому человеку, да и этим людям необходимо учитывать время, чтобы добраться до других линий. Не менее сложно начать движение из центра города в «Яйгрумяэ», - поясняется в петиции.