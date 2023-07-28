В Таллинне идет сбор подписей в защиту автобуса № 8

В онлайн-среде rahvaalgatus.ee на стадии подписания находится петиция с требованием сохранить маршрут таллиннского автобуса № 8 в его нынешнем виде от микрорайона Мяхе до остановки «Хобуяама» в центре города.
Авторы петиции подчеркивают, что они не возражают против продления маршрута до Ыйсмяе. Однако маршрут № 8 является единственным прямым сообщением для жителей Мяхе с центром города.
«Автобусный маршрут № 8 исторически следовал прямо из Мяхе в центр города. После изменений густонаселенная община Мяхе (более 7 000 человек) будет вынуждена пересаживаться, чтобы добраться до центра города, что особенно затруднительно для детей, посещающих школы в центре города, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Чтобы двигаться дальше с улицы Ахтри, нужно пройти значительное расстояние пешком, что под силу только молодому и здоровому человеку, да и этим людям необходимо учитывать время, чтобы добраться до других линий. Не менее сложно начать движение из центра города в «Яйгрумяэ», - поясняется в петиции.
К полудню пятницы петиция набрала 1 557 подписей.