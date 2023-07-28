Хватит на всех: Lidl просит жителей Эстонии не запасаться этим товаром

Отмечая повышенный спрос на сахар в сезон джемов, Lidl сообщает, что нет необходимости закупать его в чрезмерных количествах из-за достаточных запасов.
«Ближайший к вам магазин Lidl хорошо подготовлен к сезону и способен удовлетворить даже самых активных производителей джема», - сообщает Каспар Куут, представитель Lidl Eesti.
Lidl подчеркивает, что не планируется ограничивать количество сахара, продающегося в одни руки. Хотя производство сахара во всем мире сократилось из-за более холодной, чем обычно, весны в основных странах-производителях сахара, Lidl благодаря централизованным закупкам имеет достаточные запасы.
Lidl позаботится о том, чтобы его клиенты, как всегда, могли рассчитывать на продукт высочайшего качества по настолько низкой цене, насколько это возможно.