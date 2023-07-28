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Хватит на всех: Lidl просит жителей Эстонии не запасаться этим товаром

rus.postimees.ee
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Магазин Lidl.
Магазин Lidl. Фото: Lidl Eesti

Отмечая повышенный спрос на сахар в сезон джемов, Lidl сообщает, что нет необходимости закупать его в чрезмерных количествах из-за достаточных запасов.

«Ближайший к вам магазин Lidl хорошо подготовлен к сезону и способен удовлетворить даже самых активных производителей джема», - сообщает Каспар Куут, представитель Lidl Eesti.

Lidl подчеркивает, что не планируется ограничивать количество сахара, продающегося в одни руки. Хотя производство сахара во всем мире сократилось из-за более холодной, чем обычно, весны в основных странах-производителях сахара, Lidl  благодаря централизованным закупкам имеет достаточные запасы.

Lidl позаботится о том, чтобы его клиенты, как всегда, могли рассчитывать на продукт высочайшего качества по настолько низкой цене, насколько это возможно.

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