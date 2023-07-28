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Еврокомиссия хочет принять новый закон для защиты детей от опасных игрушек

BNS
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Игрушки. Фото иллюстративное.
Игрушки. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В пятницу Европейская комиссия представила предложение о постановлении по безопасности игрушек - оно изменит действующие правила, защищающие детей от потенциальных опасностей, связанных с игрушками, с особым акцентом на вредные химические вещества.

Также предпринимаются усилия по сокращению количества опасных игрушек, которые по-прежнему широко продаются в Европейском союзе (ЕС), особенно в Интернете. С этой целью планируется уравнять условия конкуренции между игрушками, произведенными в ЕС, и импортными игрушками. Предложение также поможет обеспечить свободное перемещение игрушек в рамках единого рынка, говорится в сообщении представительства Европейской комиссии в Эстонии.

Предложение усиливает защиту от вредных химических веществ. Оно не только запрещает использование в игрушках канцерогенных, мутагенных или токсичных для репродукции веществ, но и запрещает использование других вредных химических веществ. Среди них вещества, которые особенно вредны для детей, например, те, которые повреждают эндокринную систему и дыхательные пути или определенные органы.

Предложение также усиливает механизмы правоприменения. Это позволит обеспечить продажу в ЕС только безопасных игрушек. Все игрушки должны будут иметь цифровой паспорт изделия, подтверждающий их соответствие требованиям предлагаемого постановления. Импортеры должны будут предъявлять цифровые паспорта на все игрушки на границе ЕС - это касается и игрушек, продаваемых через Интернет.

Новая IT-система будет сканировать все цифровые паспорта на внешних границах и выявлять партии, требующие более тщательного таможенного контроля. Инспекторы государств-членов ЕС также останутся ответственными за проверку игрушек. Кроме того, предложение гарантирует, что в случае обнаружения рисков, не упомянутых в постановлении, комиссия будет иметь право потребовать изъятия игрушек с рынка.

Постановление является правовым актом Европейского союза, который автоматически распространяется на государства-члены после вступления в силу.

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