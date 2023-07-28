Скандальный предприниматель Парвел Пруунсильд больше не будет руководить Bigbank

Один из владельцев Bigbank и действующий председатель совета Парвел Пруунсильд 30 июля уходит из совета банка.
Новым членом совета станет Свен Раба, который ранее в течение многих лет являлся членом правления Bigbank.
Bigbank сообщил фондовой бирже, что Парвел Пруунсильд останется одним из крупнейших владельцев банка, но больше не будет участвовать в органах управления. «У Bigbank хорошо отлаженная стратегия развития и он успешно ее реализует. Свен Раба был движущей силой развития банковской системы Nest, которая обеспечила Bigbank технологическое преимущество, и теперь он продолжит поддерживать международный рост нашего полностью цифрового банка в составе совета», - сказал Прунсильд.
Раба работал в Bigbank с 2014 по 2022 год, в том числе в качестве финансового директора, председателя правления и в последнее время в качестве члена правления, отвечающего за технологии. С октября 2022 года Раба является членом совета директоров и финансовым директором компании Monemon, специализирующейся на финансовых технологиях.