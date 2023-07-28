Скандальный предприниматель Парвел Пруунсильд больше не будет руководить Bigbank

Новым членом совета станет Свен Раба, который ранее в течение многих лет являлся членом правления Bigbank.

Bigbank сообщил фондовой бирже, что Парвел Пруунсильд останется одним из крупнейших владельцев банка, но больше не будет участвовать в органах управления. «У Bigbank хорошо отлаженная стратегия развития и он успешно ее реализует. Свен Раба был движущей силой развития банковской системы Nest, которая обеспечила Bigbank технологическое преимущество, и теперь он продолжит поддерживать международный рост нашего полностью цифрового банка в составе совета», - сказал Прунсильд.