Чума, отправляющая на убой 9000 свиней, могла прийти из России

Информация о заболевших свиньях на ферме в Пыльваском уезде поступила в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) 26 июля. Каким бы суровым это ни казалось с эмпатической точки зрения по отношению к животным, по словам Инге Сааво, руководителя PTA в Южном регионе, нет другого выхода, кроме как отправить на убой там всех свиней.