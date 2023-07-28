Пт, 28.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Чума, отправляющая на убой 9000 свиней, могла прийти из России

Мартин Эрик Марипуу Тийт Лойм
,
Facebook Twitter
Comments
Фото: Kevin Melk

В Пыльвамаа на ферме Лутсу, принадлежащей акционерному обществу Rakvere Farmid, обнаружили свиней, зараженных африканской чумой, и предполагается, что болезнь могла прийти из России. По этой причине все 9000 свиней фермы отправятся на заклание.

Информация о заболевших свиньях на ферме в Пыльваском уезде поступила в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) 26 июля. Каким бы суровым это ни казалось с эмпатической точки зрения по отношению к животным, по словам Инге Сааво, руководителя PTA в Южном регионе, нет другого выхода, кроме как отправить на убой там всех свиней.

«Из-за болезни убивают всех свиней, содержащихся на ферме, потому что лекарства от этой болезни нет. Затем PTA организует полную уборку и дезинфекцию помещений фермы. Можно обратиться за компенсацией за умерших и забитых из-за болезни свиней», – добавила она.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх