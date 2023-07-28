В центре Таганрога произошел взрыв. Пострадали 15 человек

На фото и видео виден большой столб дыма. В некоторых зданиях, как пишет издание, выбило стекла в окнах, в частности на Александровской улице и на Банковской площади.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вскоре сообщил, что по адресу Лермонтовский переулок, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась, предположительно, ракета. Погибших нет, есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. По данным Голубева, четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

Телеграм-канал «112» пишет, что на месте взрыва образовалась воронка. Baza сообщает, что на месте взрыва образовалась воронка размером пять на пять метров, утверждает телеграм-канал. Корреспондент РИА Новости передает, что взрыв произошел на Банковской площади рядом с музеем.