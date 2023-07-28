Живущие по соседству с полигонами люди начнут получать от государства приличную компенсацию

Министр обороны Ханно Певкур направил на межведомственное согласование проект постановления правительства, которым более чем в четыре раза увеличивается компенсационная плата за беспокойство, причиняемое полигоном Сил обороны и Кайтселийта, а также определяются объем и порядок выплаты компенсации.
«По сравнению с нынешним мы увеличиваем существующие компенсационные платежи более чем на один миллион евро, то есть более чем в четыре раза, с нынешних 295 000 евро до 1,35 миллиона евро. Понятно, что невозможно полностью оценить в деньгах причиняемое соседством с полигоном беспокойство, но цель состоит в том, чтобы найти баланс, чтобы смягчить влияние, оказываемое развитием и сопутствующими эффектами от Нурсипалу и других полигонов, и дать местным самоуправлениям уверенность в том, что эта сумма станет ежегодной статьей пополнения их бюджетов", - сказал министр обороны Певкур.
Со вступлением в силу постановления, начиная с этого года, при определении компенсации также будет учитываться зона влияния полигона. Зона влияния, в зависимости от характера полигона, может составлять от 1000 до 4000 метров от границы полигона.
«В соответствии с постановлением, местное самоуправление, на территории которого нет полигона, но проживающих в этом самоуправлении людей может беспокоить происходящая на соседствующем полигоне деятельность, также сможет получить эту компенсацию. Помимо непосредственного шумового и вибрационного воздействия людей могут беспокоить и ограничения передвижения, обусловленные размерами полигона», — добавил министр обороны.
Согласно проекту постановления, компенсация будет выплачиваться ежегодно, начиная с 2024 года, и определение ее суммы будет исходить из размеров полигона и количества единиц жилья по состоянию на 1 января. Министр обороны будет определять общую сумму компенсаций за причиняемое полигонами беспокойство не позднее 1 февраля.
Сумма будет распределяться в соответствии с моделью, установленной в постановлении правительства и будет выплачиваться до 31 марта. В свою очередь самоуправления должны будут представлять отчет об использовании компенсации не позднее 1 февраля следующего года. Хотя в новом году вступят в силу новые ставки платы за беспокойство, министр обороны предлагает выплачивать эту плату в текущем году уже по новым ставкам.
В дополнение к ежегодной плате за беспокойство, местные самоуправления, связанные с расширением полигона в Нурсипалу, получат единовременную инвестиционную поддержку в размере 10 миллионов евро, и в качестве прямой меры по снижению уровня шума так называемую компенсацию по замене окон, предназначенную непосредственно тем людям, которые проживают по соседству с полигоном Нурсипалу.
После завершения процедуры согласования Минобороны надеется добиться одобрения постановления в правительстве не позднее середины октября.