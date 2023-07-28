Живущие по соседству с полигонами люди начнут получать от государства приличную компенсацию

«По сравнению с нынешним мы увеличиваем существующие компенсационные платежи более чем на один миллион евро, то есть более чем в четыре раза, с нынешних 295 000 евро до 1,35 миллиона евро. Понятно, что невозможно полностью оценить в деньгах причиняемое соседством с полигоном беспокойство, но цель состоит в том, чтобы найти баланс, чтобы смягчить влияние, оказываемое развитием и сопутствующими эффектами от Нурсипалу и других полигонов, и дать местным самоуправлениям уверенность в том, что эта сумма станет ежегодной статьей пополнения их бюджетов", - сказал министр обороны Певкур.

Со вступлением в силу постановления, начиная с этого года, при определении компенсации также будет учитываться зона влияния полигона. Зона влияния, в зависимости от характера полигона, может составлять от 1000 до 4000 метров от границы полигона.

«В соответствии с постановлением, местное самоуправление, на территории которого нет полигона, но проживающих в этом самоуправлении людей может беспокоить происходящая на соседствующем полигоне деятельность, также сможет получить эту компенсацию. Помимо непосредственного шумового и вибрационного воздействия людей могут беспокоить и ограничения передвижения, обусловленные размерами полигона», — добавил министр обороны.