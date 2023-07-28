Попытка жителя Ида-Вирумаа избавиться от муравьев чуть не закончилась трагедией

Иногда природа начинает мешать людям жить. Будь то медведи, разоряющие пчелиные ульи, или вороны, мешающие спать своим карканьем. У одного из жителей Нарва-Йыэсуу были проблемы с муравьями, и он решил использовать довольно нетрадиционный способ, чтобы избавиться от них.