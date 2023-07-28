Попытка жителя Ида-Вирумаа избавиться от муравьев чуть не закончилась трагедией

Иногда природа начинает мешать людям жить. Будь то медведи, разоряющие пчелиные ульи, или вороны, мешающие спать своим карканьем. У одного из жителей Нарва-Йыэсуу были проблемы с муравьями, и он решил использовать довольно нетрадиционный способ, чтобы избавиться от них.
Вчера в 21:02 в Центр тревоги поступило сообщение, что в 10 метрах от дома в Нарва-Йыэсуу горит дерево изнутри.
К моменту прибытия спасателей хозяин участка тушил пожар и дерево дымилось. Хозяин дома объяснил пожарным, что пожар внутри дерева возник из-за его попытки уничтожить муравьев с помощью огня.
Однако, к счастью, огонь не распространился, спасатели потушили пожар и проверили дерево с помощью измерительного оборудования. Удалось ли домовладельцу избавиться от муравьев, в пресс-релизе Спасательного департамента не уточняется.