«Новости в 7» за 28 июля: ВСУ продолжает контрнаступление, Relsiralli проходят в Ида-Вирумаа, интервью из Юрмалы с Уку Сувисте

Сегодня в выпуске:

- ВСУ продолжает контрнаступление. Министерство обороны Эстонии представило обзор последних событий

- Коротко по стране: число желающих попасть в дома престарелых увеличилось в три раза, цены на аренду квартир в Тарту приближаются к таллиннским, стоимость отопления в Нарве вырастет вдвое

- Relsiralli проходят в Ида-Вирумаа: участвуют железнодорожники из Эстонии, Финляндии и Латвии. Подробнее - в нашем сюжете

- В Вильянди начался традиционный фестиваль фолк-музыки, а в честь юбилея часть концертов - бесплатна. Подробности в материале нашей съёмочной группы

- Мировые новости: тайфун «Доксури» накрыл юго-восток Китая, пожар на складе боеприпасов произошел в Греции, китаец собрал три кубика Рубика за три минуты, жонглируя ими

- Тысячи викингов-реконструкторов собрались в Дании, чтобы восславить культуру своих предков. Кто посетил фестиваль в Троллеборге и как реконструкторы прославляли скандинавскую культуру - в нашем сюжете