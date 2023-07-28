Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и Анна Мажаева и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 28 июля: ВСУ продолжает контрнаступление, Relsiralli проходят в Ида-Вирумаа, интервью из Юрмалы с Уку Сувисте
Сегодня в выпуске:
- ВСУ продолжает контрнаступление. Министерство обороны Эстонии представило обзор последних событий
- Коротко по стране: число желающих попасть в дома престарелых увеличилось в три раза, цены на аренду квартир в Тарту приближаются к таллиннским, стоимость отопления в Нарве вырастет вдвое
- Relsiralli проходят в Ида-Вирумаа: участвуют железнодорожники из Эстонии, Финляндии и Латвии. Подробнее - в нашем сюжете
- В Вильянди начался традиционный фестиваль фолк-музыки, а в честь юбилея часть концертов - бесплатна. Подробности в материале нашей съёмочной группы
- Мировые новости: тайфун «Доксури» накрыл юго-восток Китая, пожар на складе боеприпасов произошел в Греции, китаец собрал три кубика Рубика за три минуты, жонглируя ими
- Тысячи викингов-реконструкторов собрались в Дании, чтобы восславить культуру своих предков. Кто посетил фестиваль в Троллеборге и как реконструкторы прославляли скандинавскую культуру - в нашем сюжете
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 28 июля.