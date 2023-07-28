Полиция разыскивает водителя, спровоцировавшего аварию в Тарту

Сегодня на кольцевой развязке улиц Аардла и Рийа в Тарту произошло ДТП между двумя автомобилями, виновник которого скрылся с места происшествия. Полиция просит водителя автомобиля, спровоцировавшего аварию, связаться с Тартуским отделением полиции.
Авария произошла сегодня около 16:05, когда в белый Peugeot 308, направлявшийся на кольцевую развязку улиц Аардла и Рийа, с правой стороны врезался синий Ford. В результате аварии никто не пострадал. На месте водители договорились и покинули место происшествия, чтобы на ближайшей остановке оформить документы на страховку, однако виновник аварии уехал в сторону Эльва.
По данным полиции, за рулем Ford находился пожилой мужчина, а на пассажирском сиденье была женщина.
Полиция просит водителя, спровоцировавшего аварию, связаться с Тартуским отделением полиции по номеру 503 5992 или 112.