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Полиция разыскивает водителя, спровоцировавшего аварию в Тарту

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Сегодня на кольцевой развязке улиц Аардла и Рийа в Тарту произошло ДТП между двумя автомобилями, виновник которого скрылся с места происшествия. Полиция просит водителя автомобиля, спровоцировавшего аварию, связаться с Тартуским отделением полиции.

Авария произошла сегодня около 16:05, когда в белый Peugeot 308, направлявшийся на кольцевую развязку улиц Аардла и Рийа, с правой стороны врезался синий Ford. В результате аварии никто не пострадал. На месте водители договорились и покинули место происшествия, чтобы на ближайшей остановке оформить документы на страховку, однако виновник аварии уехал в сторону Эльва.

По данным полиции, за рулем Ford находился пожилой мужчина, а на пассажирском сиденье была женщина.

Полиция просит водителя, спровоцировавшего аварию, связаться с Тартуским отделением полиции по номеру 503 5992 или 112.

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