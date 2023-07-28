Пт, 28.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Журналисты подтвердили гибель более 28 000 российских военных на войне в Украине

«Новая Газета. Европа»
Facebook Twitter
Comments
Погибший российский военный рядом с с уничтоженным танком.
Погибший российский военный рядом с с уничтоженным танком. Фото: Stringer

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года погибли как минимум 28 652 российских военных. К такому выводу пришли журналисты Русской службы «Би-би-си» и «Медиазоны», проанализировав данные из открытых источников.

Прирост числа погибших заключенных становится все меньше, отмечают журналисты. За предыдущие четыре недели им удалось обнаружить более 1 800 новых имен. Часть из этих некрологов относятся к периоду штурма Бахмута, остальные - к новым потерям.

Журналисты также косвенно подтверждают утверждения OSINT-аналитиков о высоких потерях среди российской артиллерии и РСЗО в связи с контрнаступлением Украины в Запорожской области. Число погибших военнослужащих артиллерийских войск за прошедший месяц росло быстрее, чем обычно.

Кроме того, за последний месяц стало известно о гибели 17 офицеров в звании от подполковника и выше. В том числе, 11 июля подтвердилась гибель заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова во время удара ракеты Storm Shadow по Бердянску. Это первый генерал-лейтенант ВС РФ, погибший в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В начале июля «Важные истории» оценили число погибших российских военных на войне в Украине в 2022 году как минимум в 18 тысяч человек, основываясь на данных Росстата.

В конце июня проект «Если быть точным» отметил, что число умерших от внешних причин в 2022 году - семь тысяч человек - примерно соответствует оценке потерь Минобороны РФ в Украине. По данным ведомства, опубликованным в сентябре 2022 года, к тому моменту погибли 5 937 человек.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх