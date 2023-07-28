Коробейник: решения людей из «закулисья» способствовали упадку Центристской партии

Некомпетентные решения ограниченного круга людей из «закулисья» за последние годы способствовали упадку Центристской партии - к такому выводу пришел председатель Пярнуского регионального отделения партии Андрей Коробейник.
«Уже в сентябре состоится конгресс Центристской партии, где впервые за долгие годы ожидается реальная конкуренция за пост председателя партии. Я верю, что борьба за победу между Михаилом Кылвартом и Танелем Кийком пойдёт партии на пользу, а дебаты, сопутствующие этому процессу, дадут нам много новых идей - вне зависимости от того, кто станет новым председателем», - сказал Коробейник.
По его словам, Пярнумаа поддерживает в этот раз обоих кандидатов - и Михаила Кылварта, и Танеля Кийка. «Я предложил, чтобы поддержку обоим кандидатом оказало правление округа, но большинством голосов правление решило поддержать только Танеля Кийка. В Центристской партии в общей сложности почти 30 округов, и некоторые из них однозначно поддерживают того или иного кандидата, но округ Пярнумаа уж точно не входит в их число. Подобная ситуация произошла и в других регионах. Например, в Хаапсалу сторонники "неправильного кандидата" будут лишены возможности посетить конгресс, несмотря на разнообразие мнений в этом регионе».
«Я категорически против разделения партии по тем или иным линиям разлома, и такой выбор "большинством голосов" не соответствует моим представлениям о внутрипартийной демократии. Мы знаем, что в Пярнумаа много сторонников и у Михаила, и у Танеля, поэтому для соблюдения баланса фракция городского совета Пярну решила поддержать Михаила Кылварта. Верю, что делегаты на конгрессе, которых в этот раз будет около тысячи, смогут принять правильное решение без диктовки сверху - то, которое каждый из них считает верным», - сказал он.
«Я верю, что как Михаил Кылварт, как и Танель Кийк - достойные кандидаты на пост председателя Центристской партии. Но при этом я считаю крайне важным, чтобы новый председатель партии отказался от услуг «закулисных» советников. Юри Ратас этого сделать не смог, и у меня нет уверенности, что с этим справится Танель Кийк, которого Ратас предлагает на пост председателя партии. Именно некомпетентные решения ограниченного круга людей из «закулисья» способствовали упадку нашей партии», - заявил Коробейник.
Он напомнил, что меньше чем за год до выборов в Рийгикогу центристы сами покинули коалицию на Тоомпеа, что привело к значительному снижению рейтинга.
«При составлении списка кандидатов на парламентских выборах мы допустили много ошибок - первые номера были слабыми, некоторые из них даже в своих собственных списках не добились лучших результатов (что уж там говорить об общей победе). В некоторых округах мы отказались от сильных кандидатов, чтобы первый номер получил больше голосов - ну и что, что в результате этот округ останется без представителя в Рийгикогу. При составлении общего списка мы руководствовались совершенно непрозрачными договоренностями вместо политического прагматизма, и в результате центристам не удалось получить представителей в Рийгикогу в четырех важных избирательных округах. В ходе избирательной кампании мы оставили регионы в одиночестве, хотя я неоднократно предлагал оптимизировать структуру партии в рамках имеющегося бюджета», - подчеркнул председатель Пярнуского отделения партии.
«Подводя итоги - выборы мы проиграли, но гораздо больше проиграла Эстония, где из-за нашего поражения политические решения принимают наши оппоненты, а растущая налоговая нагрузка приводит к увеличению неравенства в обществе. Вместо включения регионов и членов партии в процесс принятия решений, нашей стратегией управляли отдельные лица, которые явно не справились со своей работой. Надеюсь, что независимо от результатов конгресса партия сможет двигаться вперед, влияние «закулисья» уменьшится и мы, наконец, научимся использовать наш огромный потенциал из 14 000 членов партии. Центристской партии нужны перемены, а Эстонии нужна сильная Центристская партия!» - заключил Коробейник.