Коробейник: решения людей из «закулисья» способствовали упадку Центристской партии

«Я верю, что как Михаил Кылварт, как и Танель Кийк - достойные кандидаты на пост председателя Центристской партии. Но при этом я считаю крайне важным, чтобы новый председатель партии отказался от услуг «закулисных» советников. Юри Ратас этого сделать не смог, и у меня нет уверенности, что с этим справится Танель Кийк, которого Ратас предлагает на пост председателя партии. Именно некомпетентные решения ограниченного круга людей из «закулисья» способствовали упадку нашей партии», - заявил Коробейник.

Он напомнил, что меньше чем за год до выборов в Рийгикогу центристы сами покинули коалицию на Тоомпеа, что привело к значительному снижению рейтинга.

«При составлении списка кандидатов на парламентских выборах мы допустили много ошибок - первые номера были слабыми, некоторые из них даже в своих собственных списках не добились лучших результатов (что уж там говорить об общей победе). В некоторых округах мы отказались от сильных кандидатов, чтобы первый номер получил больше голосов - ну и что, что в результате этот округ останется без представителя в Рийгикогу. При составлении общего списка мы руководствовались совершенно непрозрачными договоренностями вместо политического прагматизма, и в результате центристам не удалось получить представителей в Рийгикогу в четырех важных избирательных округах. В ходе избирательной кампании мы оставили регионы в одиночестве, хотя я неоднократно предлагал оптимизировать структуру партии в рамках имеющегося бюджета», - подчеркнул председатель Пярнуского отделения партии.