Европейские цены на газ резко упали – нет спроса

В пятницу европейские фьючерсы на газ упали более чем на 10% до 25,55 евро за мегаватт-час, завершив неделю снижением. Это произошло после резкого роста цен в начале недели, вызванного временными опасениями, что жаркая погода в Средиземноморье может привести к резкому увеличению спроса.

До сих пор потребление газа оставалось значительно ниже средних исторических показателей после того, как в прошлом году энергетический кризис заставил предприятия и домохозяйства сократить потребление. Это, в сочетании с более высокими, чем обычно, запасами, обеспечивает уверенность, хотя регион остается уязвимым для краткосрочных перебоев с поставками.