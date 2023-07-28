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Европейские цены на газ резко упали – нет спроса

rus.postimees.ee
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Газовая плита. Фото иллюстративное.
Газовая плита. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Европейские цены на природный газ падают третий день подряд. Аналитики Citigroup считают, что низкий спрос и большие запасы удерживают цены на низком уровне, пишет Bloomberg.

В пятницу европейские фьючерсы на газ упали более чем на 10% до 25,55 евро за мегаватт-час, завершив неделю снижением. Это произошло после резкого роста цен в начале недели, вызванного временными опасениями, что жаркая погода в Средиземноморье может привести к резкому увеличению спроса.

До сих пор потребление газа оставалось значительно ниже средних исторических показателей после того, как в прошлом году энергетический кризис заставил предприятия и домохозяйства сократить потребление. Это, в сочетании с более высокими, чем обычно, запасами, обеспечивает уверенность, хотя регион остается уязвимым для краткосрочных перебоев с поставками.

«Спрос вряд ли вырастет в период до начала зимы до среднего уровня, существовавшего до 2022 года», - отмечают аналитики Citi. По их словам, ограниченному спросу на топливо будет способствовать также увеличение производства возобновляемой энергии.

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