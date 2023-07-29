Полезно: беспорядок в квартире и как с ним бороться

Каждый человек воспринимает беспорядок по-своему. Однако если вас начинает раздражать бытовой хаос, не стоит это игнорировать.

Загроможденная комната мешает сосредоточиться

По словам психолога и тренера Peaasi.ee Элины Кивинук, на общее самочувствие и психическое здоровье человека влияет окружающая среда, в том числе дом и уход за ним. «Вы чувствуете себя лучше в опрятном и чистом доме. Отчасти это связано с собственной потребностью человека контролировать обстоятельства. Мы чувствуем меньше стресса, когда вещи под рукой, а чувство безопасности возрастает, когда вещи можно найти именно тогда, когда они нам нужны», - сказала Кивинук.

Фото: Ikea

Человек обычно чувствует себя лучше, когда он может расположить вещи по своему желанию. По этой причине стоит уделить внимание хранению вещей и найти место для каждой вещи. Таким образом, потребность в уборке возникает реже.

Уборка дает чувство удовлетворения, а порядок в доме способствует концентрации. «Очевидно, многие замечали, что труднее сосредоточиться на важной задаче, когда комната загромождена и предметы не имеют одного определенного места. Немаловажен и тот факт, что захламленная комната может стать причиной конфликтов с членами семьи. Таким образом, порядок в доме не только помогает сохранить собственное психическое здоровье, но и является важным аспектом поддержания хороших отношений в семье», - поделилась психолог.

Пора переезжать или просто навести порядок?