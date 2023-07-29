Полезно: беспорядок в квартире и как с ним бороться

Уборка дома – это не только практическая необходимость. По словам психолога, это также влияет на наше психическое благополучие. Недостаток места для хранения вещей может испортить настроение и повысить уровень стресса. Однако это не обязательно означает, что вы должны обменять свой дом на более просторный. Есть несколько хитростей, которые помогут.
Каждый человек воспринимает беспорядок по-своему. Однако если вас начинает раздражать бытовой хаос, не стоит это игнорировать.
Загроможденная комната мешает сосредоточиться
По словам психолога и тренера Peaasi.ee Элины Кивинук, на общее самочувствие и психическое здоровье человека влияет окружающая среда, в том числе дом и уход за ним. «Вы чувствуете себя лучше в опрятном и чистом доме. Отчасти это связано с собственной потребностью человека контролировать обстоятельства. Мы чувствуем меньше стресса, когда вещи под рукой, а чувство безопасности возрастает, когда вещи можно найти именно тогда, когда они нам нужны», - сказала Кивинук.
Человек обычно чувствует себя лучше, когда он может расположить вещи по своему желанию. По этой причине стоит уделить внимание хранению вещей и найти место для каждой вещи. Таким образом, потребность в уборке возникает реже.
Уборка дает чувство удовлетворения, а порядок в доме способствует концентрации. «Очевидно, многие замечали, что труднее сосредоточиться на важной задаче, когда комната загромождена и предметы не имеют одного определенного места. Немаловажен и тот факт, что захламленная комната может стать причиной конфликтов с членами семьи. Таким образом, порядок в доме не только помогает сохранить собственное психическое здоровье, но и является важным аспектом поддержания хороших отношений в семье», - поделилась психолог.
Пора переезжать или просто навести порядок?
Если в вашем доме так много вещей, что нечем дышать, а мысль об уборке вас пугает, так как вы не знаете, с чего начать, дизайнер интерьера рекомендует не обвинять дом в том, что он слишком мал. Вместо этого найдите способы создать больше места для хранения.
«Вам кажется, что дом слишком мал, чтобы вместить все вещи? Вместо того чтобы подсчитывать квадратные метры площади пола, посмотрите на высоту и используйте для хранения вещей стены. Одно из золотых правил хранения: если вам нужно больше места, используйте стены от пола до потолка и добавьте решения для хранения, которые соответствуют существующему дизайну», — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Если, например, беспорядок особенно любит проявлять себя в гостиной, стоит задуматься о дополнении пустой стены навесными и напольными шкафами. Такое решение для хранения может быть спроектировано таким образом, чтобы оно соответствовало вашему пространству и потребностям.
Также можно комбинировать шкафы и полки, а их количество и глубину выбирать исходя из того, для каких предметов нужно найти новое место.
Результат получается элегантным и просторным, и в полной мере использует высоту комнаты, оставляя больше места для проведения времени с близкими людьми. Дизайнер интерьеров добавляет, что в будущем решение для хранения, состоящее из модулей, при необходимости можно будет переместить, уменьшить или дополнить.
«Если в одной комнате скопилось много вещей, их следует хранить в шкафу. Трудно расслабиться в гостиной, заваленной вещами, поэтому вы можете спрятать предметы, которыми часто пользуетесь, но не хотите, чтобы они были на виду. Сочетание шкафов и полок со стандартными и стеклянными дверцами хорошо выглядит и не оставляет впечатления, что комната забита вещами или загромождена. Шкафы со стеклянными дверцами можно использовать для демонстрации вещей, которыми вы гордитесь и которыми хотите постоянно любоваться, а стандартные шкафы подходят для того, чтобы скрыть все остальные предметы», - пояснил Кастро.
Золотое правило аккуратного дома: все на своих местах
Дизайнер интерьеров отмечает, что люди склонны накапливать вещи и в конечном итоге забывать, что именно у них есть. Такие вещи отнимают много места для хранения. Лето - хорошее время, чтобы критически взглянуть на то, что накопилось дома. Однако Кастро напоминает, что важно не только то, сколько вещей у нас есть, но и то, как мы их храним. Если грамотно расположить предметы, в шкафах станет больше места.
«Согласно золотому правилу аккуратного дома, в нем нужно найти место для всего. Существует широкий ассортимент товаров, которые значительно упрощают эту задачу, а также помогают максимально эффективно использовать пространство в любых шкафах, ящиках или полках. Например, коробки из разных материалов и размеров сохранят в порядке журналы, документы, зарядные устройства и другие предметы и могут быть размещены в ящике, на полке или в шкафу. Различные решения для хранения помогают поддерживать порядок в доме и снижают потребность в частой уборке», - рассказал дизайнер интерьеров.
Детский уголок в гостиной
Поддерживать порядок дома с маленькими детьми еще сложнее. Такие семьи часто обнаруживают, что гостиная превратилась в игровую комнату. В этом случае дизайнер интерьера рекомендует соорудить отдельный детский уголок, где у самых маленьких членов семьи будет достаточно места для игр и который можно легко обустроить. Вы можете найти решения для игрового уголка, которые соответствуют дизайну остальной части комнаты.
Это может быть игрушечная кухня на кухне, и стол и стул для рисования в гостиной, или полка с детскими книгами и игрушками, размещенная рядом с диваном. После создания собственного уголка для детей общая комната остается более организованной.
«Убедитесь, что размеры решений для хранения соответствуют росту ваших детей - так им будет легче убирать свои вещи самостоятельно. Накройте коробки крышками, чтобы игрушки не собирали пыль и их яркие цвета не утомляли глаза. Инструменты для рисования и игрушки, с которыми в данный момент не играют, можно спрятать в пластиковые коробки разных размеров и форм, они стоят всего несколько евро. Коробки с крышками также можно ставить друг на друга, поэтому они не будут мешать, если ими в данный момент не пользуются», - пояснил Кастро.