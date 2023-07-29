Эксперты: как не только экономить электроэнергию, но и запасаться ею впрок

Он рекомендовал пересмотреть свои привычки потребления, даже если вы не покупаете накопитель, потому что с помощью изменения привычек также можно сэкономить на расходах.

Накопитель энергии можно установить где угодно

Выбирая накопитель энергии для собственного домашнего хозяйства, вы должны учитывать как размер домашнего хозяйства, так и привычки потребления энергии. «По размеру накопитель энергии можно сравнить с холодильником обычного размера, поэтому зависит от домохозяйства, где его установить. Как правило, для этого выбирается техническое помещение или гараж, но мы устанавливали накопитель даже в платяном шкафу», - рассказал исполнительный директор Ampere+. Для установки накопителя нужен только доступ к энергосистеме, дополнительная установка не требуется.

Накопитель в интерьере. Фото: скриншот с сайта Ampere+

Он отметил, что если уже имеется парк солнечных панелей, то отдельные разрешения на установку накопителя энергии не требуются, но если создается новое комплексное решение, то есть солнечные панели и накопитель энергии вместе, для установки солнечных панелей необходимо подать уведомление в местное самоуправление.

Инвестиции в энергоэффективность повышают стоимость недвижимости

Установка накопителя энергии влечет за собой довольно большие расходы - не менее 13 000 евро.

По словам Валдеко Кюбарсеппа, руководителя коммерческого подразделения Inbank в Эстонии, различные финансовые решения на рынке, такие как зеленый кредит и рассрочка платежей, помогают финансировать и замену систем отопления, и установку солнечных панелей, и накопителей энергии.

«Учитывая увеличение расходов на содержание домохозяйства, пора задуматься о том, как заменить энергоемкие системы отопления на более экономичные или как создать дополнительные возможности для существующей системы, чтобы оптимизировать затраты. С зеленым кредитом или рассрочкой платежа крупные инвестиции могут быть распределены на более длительный период времени, что делает установку нового решения более доступной», - сказал Кюбарсепп. Он добавил, что при выборе подходящего финансового решения следует учитывать как цену приобретаемого имущества, так и достаточную платежеспособность потребителя.

Кюбарсепп пояснил, что варианты зеленого финансирования связаны с инвестициями в недвижимость и экономию на затратах, а не просто с инвестициями в потребление, поэтому они предлагаются по очень разумной процентной ставке.