«Зачем они сделали это с нами?»: история 15 депортированных из Украины в Россию детей

После освобождения в село еще зимой начали возвращаться люди, рассказывает Би-би-си староста Валентина Касапа. Однако недавно большую территорию Снигиревской громады, в которую входит Новопетровка, затопило в результате подрыва Каховской ГЭС.

В регионе, как и во многих местах на юге Украины, - проблемы с питьевой водой. Эти территории также подвергаются регулярным обстрелам российскими войсками.

Где дальше будут жить дети из Новопетровской спецшколы, еще неизвестно.

«Сейчас наша судьба в руках чиновников. Пока мы в Грузии. Здесь тихо. Дети немного успокоились, а поначалу очень пугались салютов и других резких звуков», - говорит Наталья Луцик.

Графика Фото: BBC

Зачем они это делают?

Зачем россиянам столько украинских детей? Почему вывоз их из Украины происходит так массово? И что они планируют с ними делать?

Российские чиновники все время повторяют, что спасают детей от войны. Даже когда об этом спасении их никто не просит.

«Мы не хотели никуда ехать, но нас заставили. Зачем? Ради картинки, чтобы показать заботу, что они нас спасают. Но от чего?» - говорит Наталья, вспоминая долгую дорогу в Россию.

Недавно в России ускорили процедуру смены гражданства для украинских детей. Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла под опеку мальчика из Мариуполя.

«Все прекрасно понимают, что это никакая не эвакуация, а именно депортация. Они не собираются возвращать украинских детей», - сказала Би-би-си Дарья Герасимчук, уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

«Зачем им дети? Оторвать от корней, депортировать, обменять на военнопленных», - рассуждает Владимир Сагайдак из Степановки.

Наталья Луцик боялась, что в России детей у нее заберут и отдадут в приют. Поэтому она сделала все для побега.

«Когда мы проезжали этот Крымский мост, у меня было ощущение, что мне душу вырвали. Я рыдала. Детям я объяснила, что нас везут в Россию против нашей воли, но все будет хорошо, потому что мы всегда можем убежать», - говорит Наталья.

Она говорит, что в жизни всегда надо иметь план - посадить огород, чтобы была еда, и план побега, чтобы выжить.