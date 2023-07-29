Люди реагируют на то, что непосредственно ощущают на себе. Отсюда - возмущение ростом цен и мрачные пророчества о судьбе Эстонии. Экономист Владимир Вайнгорт уже более 60 лет наблюдает за развитием республики и убеждается, что нынешнее правительство пока не вполне сознает, в чем состоят реальные вызовы нашего времени. В разговоре с Rus.Postimees он рассказывает о признаках той экономики, в которой мы уже очутились.

- Эстония с отрывом опережает все страны постсоветского пространства. Она потому и перестала быть страной, которую можно так называть. Эстония была наиболее промышленно развитой республикой СССР. Потом все это рухнуло, и началась реиндустриализация. В 2003 году мы вышли на советский уровень, а в 2004 вступили в ЕС. Низкая заработная плата и квалифицированная рабочая сила обеспечили Эстонии новый тип индустрии – больше технологический, чем обрабатывающий. После мирового кризиса 2008 года мы перешли к деиндустриализации. Сфера услуг опередила сферу производства. И после ковида, когда казалось, что все пошло под откос, мы вступаем в период, который иногда называют «экономикой знаний», «ноономикой» и т. д. Это экономика на основе искусственного интеллекта, которая у нас уже наступила. Промышленности очень мало, на первом месте IT и связь. При этом по ВВП среди европейских стран Эстония посередине, Польша и та одним пунктом ниже. Другой вопрос – насколько эта способность носит всеобщий характер, не маскирует ли этот показатель большой социальный разрыв. Ведь мы на самом деле имеем две Эстонии.