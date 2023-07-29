Долги растут: авторитетное агентство понизило в своем рейтинге оценку Эстонии

По мнению экспертов Fitch, понижение рейтинга было обусловлено ситуацией, когда ожидается, что общая долговая нагрузка правительственного сектора к концу текущего года вырастет до 21,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) и в среднесрочной перспективе продолжит расти. Однако по сравнению с медианой 54 процентов группы других стран, подобных Эстонии, долговое бремя Эстонии остается одним из самых маленьких.

«Решение Fitch понизить рейтинг Эстонии означает, что финансирование дефицита бюджета за счет кредитов может стать дороже, чем раньше», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв.

«Если мы не хотим более высоких процентных платежей, мы должны больше работать над сокращением дефицита и замедлением роста долговой нагрузки. Именно по этой причине мы выступили с рядом налоговых изменений и активно ищем возможности экономии в государственном секторе. Переговоры по бюджету следующего года вот-вот начнутся, министерства представили нам предложения по экономии в своих областях, и ходатайства о дополнительных средствах не могут быть представлены».