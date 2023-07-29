Сегодня в Эстонии доступна дешевая электроэнергия

Средняя биржевая цена электроэнергии Nord Pool в Эстонии снизится на 26,1 процента в субботу по сравнению с пятницей до 75,64 евро за мегаватт-час.

Самой дешевой биржевая цена на электроэнергию будет в субботу с 15 до 16, когда цена падает до 18,73 евро, или 1,87 цента за киловатт-час, но дешевую электроэнергию можно получить уже с 10 утра, а в 17:00 она снова начнет дорожать.

Самая дорогой (131,09 евро за мегаватт-час или 13,1 цента за киловатт-час) биржевая цена электроэнергии будет вечером с 22 до 23.

Понижение цен на электроэнергию обусловлено выгодными тарифами на финской бирже электроэнергии. Estlink экспортирует электроэнергию как нам, так и Латвии и Литве, где стоимость электроэнергии сопоставима с тарифами в Эстонии. В результате этого нашим потребителям стали доступны более выгодные цены на электроэнергию.

Средняя биржевая цена электроэнергии Nord Pool в Эстонии в июне составляла 92,08 евро за мегаватт-час, что на 47 процентов ниже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 173,83 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с маем цена выросла на 40,5 процента.