Замыкание электропроводки: пожар унес постройку и множество техники

Сегодня в 3:35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Силлапяэ волости Ряпина. На вызов откликнулись спасатели Пылваской и Ряпинаской команд, а также спасатели-добровольцы из Орава.

На момент прибытия спасателей пристройка размером 7х20 метров была охвачена пламенем. В результате пожара были полностью уничтожены два транспортных средства, автомобиль и лодка, а также повреждены два автомобиля и два мотоцикла, находившиеся рядом со строением.