Сб, 29.07.2023
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Замыкание электропроводки: пожар унес постройку и множество техники

Lõuna-Eesti Postimees
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kunda pääsetkomando

В волости Ряпина сгорела хозяйственная постройка с техникой.

Сегодня в 3:35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Силлапяэ волости Ряпина. На вызов откликнулись спасатели Пылваской и Ряпинаской команд, а также спасатели-добровольцы из Орава.

На момент прибытия спасателей пристройка размером 7х20 метров была охвачена пламенем. В результате пожара были полностью уничтожены два транспортных средства, автомобиль и лодка, а также повреждены два автомобиля и два мотоцикла, находившиеся рядом со строением.

По первоначальной информации, пожар начался из-за замыкания электропроводки.

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