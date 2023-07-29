Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на бесплатные тренировки

«В Таллинне, в том числе и в Ласнамяэ, установлено много площадок с уличными тренажерами. К сожалению, многие люди проходят мимо них. Либо потому, что не знают, как ими пользоваться, либо из-за нерешительности. На наших занятиях тренер продемонстрирует и, при необходимости, проконсультирует участников, как безопасно и максимально эффективно использовать уличные тренажеры. Я приглашаю всех желающих принять участие в тренировках, чтобы в будущем каждый мог самостоятельно использовать уличные тренажеры», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Управа района предлагает жителям занятия спортом на свежем воздухе под чутким присмотром тренера по четвергам, 11 августа и 25 августа. Занятия продолжительностью один час будут начинаться в 17.00.

Место тренировок – расположенная в парке Тондираба тренажерная площадка, которая является одним из крупнейших уличных тренажерных залов в странах Балтии и Скандинавии. Всего здесь расположено 20 различных спортивных снарядов. Место сбора – ул. Варраку 18, рядом с большой детской площадкой.

Занятия проведет частный тренер Алина Богданова. Приглашаем всех любителей спорта принять участие в тренировках, которые подойдут, в том числе, и для начинающих.

Мероприятие бесплатное для всех участников, предварительная регистрация не требуется. Поскольку тренировки будут проходить на открытом воздухе, участников просят одеваться по погоде.