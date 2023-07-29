А вы об этом знаете? Специалисты о тонкостях страхования недвижимости

По статистике Эстонского Союза страховых компаний (EKsL), каждое четвертое жилье в Эстонии не застраховано, что означает, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций владельцам недвижимости придется рассчитывать только на свои силы и средства из своего кошелька.
Магнус Крик, руководитель продуктов по страхованию частного имущества в LHV, говорит, что хотя приобретенная при помощи кредита недвижимость и должна быть застрахована в обязательном порядке, не стоит относиться к этому требованию как формальности. Страховка поможет смягчить ущерб в случае каких-либо происшествий.
Необходимо, но обдуманно
«Важно, чтобы каждый владелец недвижимости обдумал возможные риски и собственные потребности при страховании имущества. Как страховщик, мы предоставляем профессиональные советы и рекомендации», – пояснил Крик.
Банк требует наличие заключение страхового договора на приобретаемую в кредит недвижимость потому, что если вдруг произойдет несчастный случай, то будет гарантия того, что финансируемый объект будет восстановлен и его стоимость не снизится.
Если заемщик не застраховал свое жилье, то банк заключает договор обязательного страхования. Что это означает?
«Договор обязательного страхования заключается в ситуации, когда у банка нет информации о наличии страховой защиты у финансируемой недвижимости. Например, если клиент не предоставил подтверждающий наличие страховой защиты сертификат, то для смягчения рисков мы сами заключаем страховой полис на финансируемый объект недвижимости», – добавил Крик.
Полис обязательного страхования прекращает действовать с того момента, когда клиент предоставляет сертификат или полис, подтверждающий наличие страховой защиты.
Если ипотека взята под залог другой недвижимости, то также необходимо страховать залоговое имущество. Правила страхования такие же, как и для страхования жилья – если у банка нет информации о страховании залогового имущества, он заключает страховой полис за клиента.
«Жилищный кредит выдается на основе залоговой стоимости конкретного объекта недвижимости. Если его стоимость значительно снижается из-за каких-то непредвиденных обстоятельств, то исчезает и основание для предоставления кредита», – пояснил Крик.
Как застраховать жилье разумно?
При выборе страховки стоит продумать возможные риски. При определении суммы страхования домашнего имущества в первую очередь следует обдумать, какие вещи находятся в доме и сколько будет стоить их повторное приобретение. «Мы обычно рекомендуем взять за основу формулу, в которой нужно умножить число 400 на количество квадратных метров объекта», – отметил Крик.
По статистике Союза страховых компаний, только у половины владельцев домов есть страховка от ответственности. Хотя заключение договора на этот вид страхования может решить немало проблем в случае каких-либо неприятных происшествий.
«Если речь идет о квартире, то при выборе страхования ответственности рекомендуется рассчитывать, по меньшей мере, 10 000 евро на этаж. Например, страховая сумма ответственности для квартиры на пятом этаже должна быть, по меньшей мере, 50 000 евро. В случае частного дома, бокса рядного дома или квартиры на первом этаже страховая сумма ответственности должна быть не менее 20 000 евро, так как, например, 10 000 евро может оказаться слишком маленькой суммой. Поэтому всегда стоит выбирать страховую сумму, соответствующую риску», – советует Крик.
Кроме того, можно дополнительно приобрести различные дополнительные виды страхования ответственности, такие как страхование ответственности при использовании легких транспортных средств, страхование ответственности владельца домашних животных, страхование ответственности арендатора и расширение страхования ответственности за границей.
Если дом куплен в кредит, то также стоит рассмотреть страхование платежей по кредиту. В этом случае страховая фирма возмещает платежи по кредиту на период, когда дом стал непригодным для проживания в результате страхового случая. Существует страховая защита, благодаря которой страховая фирма поможет найти временное место жительства, может возместить расходы на переезд и оплатит арендную плату за период восстановления вашего дома.