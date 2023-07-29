А вы об этом знаете? Специалисты о тонкостях страхования недвижимости

«Жилищный кредит выдается на основе залоговой стоимости конкретного объекта недвижимости. Если его стоимость значительно снижается из-за каких-то непредвиденных обстоятельств, то исчезает и основание для предоставления кредита», – пояснил Крик.

Как застраховать жилье разумно?

При выборе страховки стоит продумать возможные риски. При определении суммы страхования домашнего имущества в первую очередь следует обдумать, какие вещи находятся в доме и сколько будет стоить их повторное приобретение. «Мы обычно рекомендуем взять за основу формулу, в которой нужно умножить число 400 на количество квадратных метров объекта», – отметил Крик.

По статистике Союза страховых компаний, только у половины владельцев домов есть страховка от ответственности. Хотя заключение договора на этот вид страхования может решить немало проблем в случае каких-либо неприятных происшествий.

«Если речь идет о квартире, то при выборе страхования ответственности рекомендуется рассчитывать, по меньшей мере, 10 000 евро на этаж. Например, страховая сумма ответственности для квартиры на пятом этаже должна быть, по меньшей мере, 50 000 евро. В случае частного дома, бокса рядного дома или квартиры на первом этаже страховая сумма ответственности должна быть не менее 20 000 евро, так как, например, 10 000 евро может оказаться слишком маленькой суммой. Поэтому всегда стоит выбирать страховую сумму, соответствующую риску», – советует Крик.

Кроме того, можно дополнительно приобрести различные дополнительные виды страхования ответственности, такие как страхование ответственности при использовании легких транспортных средств, страхование ответственности владельца домашних животных, страхование ответственности арендатора и расширение страхования ответственности за границей.