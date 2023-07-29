Сб, 29.07.2023
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Нескольким регионам Эстонии передано предупреждение о сильной грозе

BNS
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Грозовые облака.
Грозовые облака. Фото: Elmo Riig

Агентство окружающей среды в субботу утром объявило предупреждение о сильной грозе в южных уездах Эстонии.

Предупреждение желтого цвета или первого уровня передано уездам Пярну, Вильянди, Валга, Тарту, Пылва и Выру, сообщает BNS со ссылкой на сайт ведомства.

Во второй половине дня в субботу в районе Чудского озера юго-западный и западный ветер усилится до 12 метров в секунду. В восточной и западной частях Финского залива юго-западный и западный ветер усилится до 12 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду.

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