ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ⟩ Продавцы земельных участков находятся в затруднительном положении

А вот цена на них упала вдвое. Год назад средняя цена земельных участков в Эстонии составляла 70 €/м². В июне этого года средняя запрашиваемая цена земли составила всего 34 евро/м².

Количество предложений о продаже земли увеличилось во всех без исключения уездах Эстонии. Точно так же без исключения средняя цена земельных участков во всех уездах Эстонии на портале недвижимости KV.EE по сравнению с прошлым годом упала на несколько десятков процентов.

Обычно цена объявления о продаже и цена сделки сильно различаются. Продавцы земельных участков удерживают цену в надежде найти кого-то, кто готов платить намного выше рыночной стоимости. В большинстве случаев для заключении сделки цену приходится снижать.