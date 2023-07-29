В словах министра внутренних дел нашли душок коммунизма

Мнение лидера Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса о том, что прибыль компаний - это невыплаченная зарплата работников и что государство должно изменить эту несправедливость, вызвало волну мнений в социальных сетях, где мировоззрение лидера соцдемов сравнили с идеологией Советского союза.
«Кажется, что многие предприятия, которые утверждали, что повышение минимальной зарплаты - это зло, прикарманивают в качестве прибыли деньги работников», - заявил в интервью Eesti Ekspress лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Экономист Пеэтер Коппель с удивлением отреагировал на комментарий Ляэнеметса: «Министр Эстонской Республики. В 2023 году. А я как-то, пошутил что "Прибыль - это та часть операционной выручки предприятия, которая несправедливо удержана с работников». Знаете, как у нас возникнут нищета и безысходность? С таким мышлением они придут очень быстро».
Бывший министр экономики Меэлис Атонен (Партия реформ): «Утро субботы начинается с холодной глупости и коммунистического мышления. Как долго мы будем терпеть этот бред от министра?»
Прокомментировал и предприниматель Индрек Касела: «Мы с ним живем в двух разных Эстониях: я в той, которая существует. А он в той, где деньги откуда-то берутся, но откуда - не проблема».
«Мне одному кажется, что мы попали в другую Эстонию - уже не ту, которая существовала с 1991 по 2023 год? А до этого, с ее взлетами и падениями в 1918-1940 годах?» - сказал правый мыслитель Пеэтер Эспак.
«Меня это беспокоит уже давно. Мы, кажется, забыли, как строилась Эстония в начале 1990-х годов. С трудом и предприимчивостью. Конечно, тогда делить было почти нечего», - сказал обозреватель Март Раудсаар.
Лаури Ляэнеметс в прошлом неоднократно подчеркивал, что рынок работает несправедливо и нуждается в направляющей руке государства.
«Рынки сами по себе ведут нас в мир экологической катастрофы, конфронтации и даже войны. Именно этого опасался в свое время Кейнс (британский экономист Джон М. Кейнс - ред.), предвидя вторую мировую войну. Кейнса также беспокоило влияние кредиторов. В частности, в последние несколько десятилетий мы видим, как финансовые рынки и их бесконтрольное функционирование порождают новые несправедливости в обществе. Ярким примером этого является тот факт, что в условиях глобальной пандемии рынки бурно развиваются, но в то же время реальная экономика переживает тяжелые времена», - писал Ляэнеметс в статье Postimees несколько лет назад.
«Цены, которые стали выше не вернутся назад. Заработная плата должна расти, а экономике нужен более разумный толчок! Это не вина сторожа, продавца или строителя, что у них низкая зарплата. Отдельный человек не определяет структуру экономики и распределение богатства в обществе», - заявил Ляэнеметс, выступая на общем собрании партии в начале июня.