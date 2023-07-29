В словах министра внутренних дел нашли душок коммунизма

«Кажется, что многие предприятия, которые утверждали, что повышение минимальной зарплаты - это зло, прикарманивают в качестве прибыли деньги работников», - заявил в интервью Eesti Ekspress лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

Экономист Пеэтер Коппель с удивлением отреагировал на комментарий Ляэнеметса: «Министр Эстонской Республики. В 2023 году. А я как-то, пошутил что "Прибыль - это та часть операционной выручки предприятия, которая несправедливо удержана с работников». Знаете, как у нас возникнут нищета и безысходность? С таким мышлением они придут очень быстро».

Бывший министр экономики Меэлис Атонен (Партия реформ): «Утро субботы начинается с холодной глупости и коммунистического мышления. Как долго мы будем терпеть этот бред от министра?»

Прокомментировал и предприниматель Индрек Касела: «Мы с ним живем в двух разных Эстониях: я в той, которая существует. А он в той, где деньги откуда-то берутся, но откуда - не проблема».

«Мне одному кажется, что мы попали в другую Эстонию - уже не ту, которая существовала с 1991 по 2023 год? А до этого, с ее взлетами и падениями в 1918-1940 годах?» - сказал правый мыслитель Пеэтер Эспак.

«Меня это беспокоит уже давно. Мы, кажется, забыли, как строилась Эстония в начале 1990-х годов. С трудом и предприимчивостью. Конечно, тогда делить было почти нечего», - сказал обозреватель Март Раудсаар.