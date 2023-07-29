«Я буквально соучастник этих преступлений»: российский дезертир рассказал о службе в ракетных войсках

Мать говорила, что не надо было мне на контракт идти. У брата была более конкретная позиция, он был против войны. Мы с ним обсуждали всё это.

У меня был допуск к секретной информации. Нельзя было просто так взять, собраться и куда-то поехать. И я понял, что если я напрямую из Тюмени двину в Казахстан, то меня могут остановить на границе и просто арестовать.

Брат мне скинул ссылку на организацию «Идите лесом». Они мне объяснили, что я могу и без каких-либо препятствий выехать из России в Беларусь, а потом уже из Беларуси в Казахстан.

Было ли мне страшно? Ну, не то чтобы страшно. Было такое смутное ощущение неизвестности. Потому что сбежать - это всё-таки означало возбуждение уголовного дела. Самое главное, что меня беспокоило и что меня терзало, - это даже не мысль о расставании со своими друзьями, с родными, а мысль о том, что я, как и многие другие, ничего не смог сделать, я оказался беспомощен в приближении окончания войны.

Побег