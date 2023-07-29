Сб, 29.07.2023
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Ему может угрожать опасность: полиция ищет 51-летнего Густава

rus.postimees.ee
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Густав.
Густав. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 51-летнего Густава, пропавшего в Хаапсалу. В связи с состоянием здоровья ему может угрожать опасность.

Сегодня в полицию поступила информация, что Густав вчера утром ушел из своего дома в Хаапсалу в больницу, но не смог туда добраться и не вернулся домой. Полиция проверила окрестности и связалась со знакомыми мужчины, но никто его не видел.

Густав ростом 176 см, он носит очки. Когда он вышел из дома, на нем был серый свитер с черными полосами на рукавах. На нем также бежевая жилетка и пятнистые охотничьи брюки. Мобильного телефона у него нет.

Полиция просит всех, кто видел этого Густава, позвонить по номеру 112.

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