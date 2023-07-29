Ему может угрожать опасность: полиция ищет 51-летнего Густава

Сегодня в полицию поступила информация, что Густав вчера утром ушел из своего дома в Хаапсалу в больницу, но не смог туда добраться и не вернулся домой. Полиция проверила окрестности и связалась со знакомыми мужчины, но никто его не видел.

Густав ростом 176 см, он носит очки. Когда он вышел из дома, на нем был серый свитер с черными полосами на рукавах. На нем также бежевая жилетка и пятнистые охотничьи брюки. Мобильного телефона у него нет.