Президент ЮАР – Путину: Мы пришли сюда не за «дарами»

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе саммита «Россия - Африка» в Петербурге призвал своего российского коллегу Владимира Путина вернуться к участию в зерновой сделке» по экспорту украинской агропродукции, указав, что африканские лидеры прибыли в Россию не ради подарков Москвы. «Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары"», - приводятся на сайте Кремля слова Рамапосы на встрече Путина с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике, состоявшейся в пятницу, 28 июля.

«Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь, - заявил президент ЮАР. - Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера».

Сирил Рамапоса указал, что страны Африки предлагали России «реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря» и хотят, «чтобы Черное море было открыто для мировых рынков».

Рамапоса: у нас есть право призывать к миру

По словам южноафриканского лидера, война в Украине напрямую затрагивает Африку: создаются проблемы в области продовольственной безопасности; выросли цены на удобрения, во многих странах выросла стоимость жизни - и поэтому у африканских стран «есть право призывать к миру». «Интересам человечества, а также народов России и Украины отвечает восстановление мира, - подчеркнул Рамапоса. - Мы полагаем, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем».