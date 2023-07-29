Сенат одобрил: страны Балтии получат от США более 200 миллионов евро для укрепления безопасности

Законопроект, принятый Сенатом в четверг вечером 86 голосами против 11, предусматривает «обеспечить 228 млн долларов для Балтийской инициативы безопасности и поддержки существующего сотрудничества в области безопасности с Эстонией, Латвией и Литвой», говорится в сообщении комитета Сената США по расходам.

В своем докладе к законопроекту комитет Сената США по вооруженным силам отметил «значительный вклад Эстонии, Латвии и Литвы как членов НАТО и ведущих членов международной коалиции, поддерживающей Украину в ответ на незаконную и неспровоцированную войну России».

Принятый Сенатом закон об ассигнованиях на оборону предусматривает, что в 2024 году оборонный бюджет США будет рекордно высоким и достигнет 831,781 млрд долларов. Оборонный бюджет покрывает расходы в ряде важных областей, обеспечивая средства на глобальную готовность и усилия по сдерживанию в разных частях мира, приобретение новых самолетов, кораблей и подводных лодок, модернизацию существующего оборудования и инфраструктуры, медицинские исследования, науку и технологии, повышение денежного вознаграждения военнослужащих, а также усиление социальной поддержки солдат и их семей.

В начале этого месяца Палата представителей приняла свою версию законопроекта об обороне 2024 года 219 голосами против 210.

В то время как комитет Палаты представителей по вооруженным силам почти единогласно поддержал законопроект, демократы отказались от поддержки обновленного законопроекта, который «с дополнениями республиканцев отходит от традиционной военной политики, блокируя покрытие расходов на аборты, инициативы Пентагона по разнообразию и заботу о трансгендерах».

Перед подписанием законопроекта в качестве закона осенью президент США Байден должен согласовать версии законопроектов в обеих палатах Конгресса.