Печальная участь: тело раздавленного самосвалом пенсионера бросили у обочины

Жизнь пенсионера волей случая трагичесеи оборвалась: трое мужчин вывезли тело коллеги в лес. Группа мужчин поначалу смогла запутать следствие, а родственникам сказали, что погибший сам виноват в своей смерти.
У Владимира по прозвищу «Старый» не было детей, и он много лет не общался с братом. Жена и мать давно умерли, а мужчина также потерял работу в Viru Keemia Group из-за чрезмерного употребления алкоголя.
Недавно ставший пенсионером Владимир проводил свои дни в двухкомнатной квартире в Кохтла-Ярве, на входе в которую гостей приветливо встречала надпись «ещё, сука, рыпнись». По воспоминаниям коллег, это был простой пьяница, каких встретишь в каждом селе и городе.