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Журналист о центре военной медицины и медицины катастроф: у нас появится новая больница для лечения «избранных»?
Марек Страндберг. Фото: Mihkel Maripuu
Kuku Raadio
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В субботней программе Keskpäevatund на радио Kuku Марек Страндберг, Айнар Рууссаар и Хельдур Меэритс обсуждали экономию государственных средств: что можно было бы сделать по-другому, а что кажется несколько рискованным. 

«Первое, что пришло мне в голову - увиденное из окна студии радио Kuku, - было то, что уличные фонари горели около половины двенадцатого дня», - начал Рууссаар. Страндберг отметил, что после расследования официальные лица ответят, что это была всего лишь проверка: «Мол, не волнуйся, такого больше не случится», - усмехнулся он.

«Меня давно поражают эти отделы по связям с общественностью в министерствах и департаментах», - сказал он. Далее Меэритс сослался на недавний материал Postimees, посвященный идеям экономии средств, в котором отмечалось, что, несмотря на наличие существующих отделов по связям с общественностью, PR-услуги все равно хотят закупать извне.

Страндберг продолжил: в государственных учреждениях также работает много адвокатов и юристов, однако для защиты государства в суде нанимаются отдельные юристы. «Возникает вопрос: зачем нанимать адвоката, если у государства есть подходящие специалисты, которые должны защищать его интересы? Государство должно уметь защищать себя самостоятельно», - говорит Страндберг.

В качестве примера идеи экономии Страндберг также привел строительство дорог: использование материала или технологии, которые позволят держать под контролем эксплуатационные расходы и избежать необходимости постоянного ремонта.

В ходе дискуссии была затронута и тема дорогостоящего портала для молодежи, вызвавшего много споров: «Странный сайт, который был создан для молодежи за четверть миллиона евро, в защиту которого министр образования сказала, что эти деньги - не государственные», - говорит Страндберг. 

Рууссаар пояснил: «Марек говорит о проекте инвестирования 275 000 евро в создание сайта для вовлечения молодежи. В самой идее, на самом деле, есть смысл». Страндберг и Меэритс спросили, сможет ли такой сайт решить проблему и действительно ли это то, чего сейчас не хватает?

«Что это должен быть за сайт, на который будет заходить молодежь?», - высказался Страндберг критически. «Не знаю, что должно произойти, чтобы молодежь использовала этот портал», - сказал он.

«Посмотрим...», - продолжил он. Силы обороны построят в Раади (Тарту) центр военной медицины и медицины катастроф. Страндберг спросил: кого будет обслуживать новый центр?

Руссаар возразил ему: «У НАТО есть требования. Если мы хотим, чтобы союзные войска остались в Эстонии, то у нас должна быть возможность для лечения. Если упомянутый центр будет построен, то в мирное время он не будет пустовать».

«То есть, у нас будет четвертая больница для лечения избранных?», - спросил Страндберг. «Но что в этом плохого?», - ответил Рууссаар.

«Разве есть что-то хорошее в том, что мы будем обслуживать наши союзные войска в другом месте, а не в нашей собственной так называемой гражданской медицинской системе?», - ответил ему Страндберг.

«Сама форма представления государственного бюджета - одно из мест, где поиск экономии мог бы вестись более эффективно, - заключил Мееритс. - Из бюджета, основанного на деятельности, возникла такая путаница, которую никто со стороны уже не понимает». 

Руссаар добавил, что это подтвердилось и в недавних радиопередачах: ряд политиков откровенно признались, что не понимают бюджета.

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