Журналист о центре военной медицины и медицины катастроф: у нас появится новая больница для лечения «избранных»?

Рууссаар пояснил: «Марек говорит о проекте инвестирования 275 000 евро в создание сайта для вовлечения молодежи. В самой идее, на самом деле, есть смысл». Страндберг и Меэритс спросили, сможет ли такой сайт решить проблему и действительно ли это то, чего сейчас не хватает?

«Что это должен быть за сайт, на который будет заходить молодежь?», - высказался Страндберг критически. «Не знаю, что должно произойти, чтобы молодежь использовала этот портал», - сказал он.

«Посмотрим...», - продолжил он. Силы обороны построят в Раади (Тарту) центр военной медицины и медицины катастроф. Страндберг спросил: кого будет обслуживать новый центр?

Руссаар возразил ему: «У НАТО есть требования. Если мы хотим, чтобы союзные войска остались в Эстонии, то у нас должна быть возможность для лечения. Если упомянутый центр будет построен, то в мирное время он не будет пустовать».

«То есть, у нас будет четвертая больница для лечения избранных?», - спросил Страндберг. «Но что в этом плохого?», - ответил Рууссаар.

«Разве есть что-то хорошее в том, что мы будем обслуживать наши союзные войска в другом месте, а не в нашей собственной так называемой гражданской медицинской системе?», - ответил ему Страндберг.

«Сама форма представления государственного бюджета - одно из мест, где поиск экономии мог бы вестись более эффективно, - заключил Мееритс. - Из бюджета, основанного на деятельности, возникла такая путаница, которую никто со стороны уже не понимает».