Журналист о центре военной медицины и медицины катастроф: у нас появится новая больница для лечения «избранных»?

В субботней программе Keskpäevatund на радио Kuku Марек Страндберг, Айнар Рууссаар и Хельдур Меэритс обсуждали экономию государственных средств: что можно было бы сделать по-другому, а что кажется несколько рискованным.
«Первое, что пришло мне в голову - увиденное из окна студии радио Kuku, - было то, что уличные фонари горели около половины двенадцатого дня», - начал Рууссаар. Страндберг отметил, что после расследования официальные лица ответят, что это была всего лишь проверка: «Мол, не волнуйся, такого больше не случится», - усмехнулся он.
«Меня давно поражают эти отделы по связям с общественностью в министерствах и департаментах», - сказал он. Далее Меэритс сослался на недавний материал Postimees, посвященный идеям экономии средств, в котором отмечалось, что, несмотря на наличие существующих отделов по связям с общественностью, PR-услуги все равно хотят закупать извне.
Страндберг продолжил: в государственных учреждениях также работает много адвокатов и юристов, однако для защиты государства в суде нанимаются отдельные юристы. «Возникает вопрос: зачем нанимать адвоката, если у государства есть подходящие специалисты, которые должны защищать его интересы? Государство должно уметь защищать себя самостоятельно», - говорит Страндберг.
В качестве примера идеи экономии Страндберг также привел строительство дорог: использование материала или технологии, которые позволят держать под контролем эксплуатационные расходы и избежать необходимости постоянного ремонта.
В ходе дискуссии была затронута и тема дорогостоящего портала для молодежи, вызвавшего много споров: «Странный сайт, который был создан для молодежи за четверть миллиона евро, в защиту которого министр образования сказала, что эти деньги - не государственные», - говорит Страндберг.