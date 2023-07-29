Украинка Ольга Харлан, которая отказалась пожать руку сопернице из России, получила путевку на Олимпиаду

Международная федерация фехтования (FIE) заявила, что полностью поддерживает первоначальное решение о дисквалификации Харлан, поскольку оно было принято в соответствии с правилами. Однако украинке позволят продолжить выступления на чемпионате в командном зачете.

«После консультаций с Международным Олимпийским комитетом мы считаем, что это решение соответствует олимпийскому духу, - сказал глава FIE Эммануэль Катсиадаки. - Оно также дает сигнал о том, что мы проявляем понимание чувств наших членов и всех спортивных федераций в момент, когда мир переживает огромные перемены».

При этом глава МОК Томас Бах сообщил Харлан, что она получит специальную квоту на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года на тот случай, если она не сможет квалифицироваться за оставшееся время. По его словам это связано с «уникальной ситуацией», в которую попала украинка.

Что произошло на чемпионате мира

Харлан на чемпионате Фото: Getty Images

Из-за бойкота международных соревнований, где выступают атлеты из России и Беларуси, украинские спортсмены пропустили ряд важных спортивных событий.

26 июля украинское Министерство молодежи и спорта изменило свой предыдущий приказ о бойкоте турниров. Спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, если те выступают под нейтральным флагом.

На следующий день состоялся поединок украинки Харлан и россиянки Анны Смирновой в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию в Италии.

Ольга Харлан победила Смирнову с разницей в восемь уколов: 15:7.