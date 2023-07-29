Расистские высказывания политиков вызывают страх у иностранцев в Финляндии

Также тревогу вызывают нововведения в правительственной программе Финляндии, в частности, пункт об аннуляции ВНЖ в течение трех месяцев после потери работы.

«Не угроза, а возможность»

Сэм Спилсбери переехал из Австралии в Финляндию по работе и сейчас трудится над докторской диссертацией в университете Аалто. Спилсбери - один из организаторов демонстрации против новой правительственной программы, которая собрала в Хельсинки сотни высокообразованных рабочих мигрантов.

Спилсбери входит в группу Specialists in Finland. По его словам, ее члены - работающие люди, которые платят налоги и хотят жить в Финляндии, однако сейчас они чувствуют разочарование в том, как развивается миграционная политика страны. Особенное недовольство вызывают намерения правительства аннулировать рабочие визы людей по истечении трех месяцев, если им не удастся в это время устроиться на новую работу, а также продление срока пребывания в стране с пяти до восьми лет для того, чтобы получить гражданство.

По словам Спилсбери, он не раз попадал в неприятные ситуации из-за того, что люди указывали ему на недостаточное знание финского и его иностранное происхождение. Однако он планирует остаться в Финляндии.

«Мне нравится эта страна, и я хочу быть ее полноправным членом. Необходимо понимать, что иностранцы для Финляндии - не угроза, а новые возможности», - говорит Спилсбери.