Энели Ефимова вышла в финал ЧМ по плаванию брассом на дистанции 50 метров

Об этом BNS сообщили в Союзе плавания Эстонии, отметив, что в первом полуфинале Ефимова проплыла дистанцию со временем 30,22, что принесло ей 3-е место в этом полуфинале - и 6-е место в сумме после двух полуфиналов, что в итоге обеспечило ей выход в финал.

В полуфинал эстонская пловчиха вышла с результатом 30,39, показанным в предварительном заплыве. На той же дистанции Ефимова в прошлом году дошла до финала на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, где заняла 6-е место.