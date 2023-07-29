Энели Ефимова вышла в финал ЧМ по плаванию брассом на дистанции 50 метров

Эстонская спортсменка Энели Ефимова в субботу на продолжающемся в Фукуоке в Японии чемпионате мира по плаванию успешно выступила в полуфинале на дистанции 50 метров брассом среди женщин и прошла в финал, старты которого состоятся в воскресенье.
Об этом BNS сообщили в Союзе плавания Эстонии, отметив, что в первом полуфинале Ефимова проплыла дистанцию со временем 30,22, что принесло ей 3-е место в этом полуфинале - и 6-е место в сумме после двух полуфиналов, что в итоге обеспечило ей выход в финал.
В полуфинал эстонская пловчиха вышла с результатом 30,39, показанным в предварительном заплыве. На той же дистанции Ефимова в прошлом году дошла до финала на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, где заняла 6-е место.
Лучшее время субботних полуфиналов было у литовской спортсменки Руты Мейлютите - она повторила мировой рекорд 29,30. Финальный заплыв на 50 метров брассом запланирован на воскресенье.