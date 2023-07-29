Пожары в Греции взяты под контроль

«Отдельные пожары все еще тушат», – сообщил представитель пожарной службы, добавив, что три крупнейших пожара на Родосе, Корфу и в центральной части страны, где огонь вынудил бежать тысячи людей, были взяты контроль под контроль.

Однако в качестве меры предосторожности в этих районах осталось более 460 пожарных.

Десятки тысяч туристов и местных жителей, 20 000 из которых на Родосе, были эвакуированы из-под пожаров в самый разгар туристического сезона.

В результате пожаров погибли не менее пяти человек, уничтожено почти 50 000 гектаров леса и другой растительности.

По словам ученых, адская жара, которая преследовала Грецию более десяти дней, стала самой продолжительной июльской волной тепла за последние несколько десятилетий.