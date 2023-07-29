Пожары в Греции взяты под контроль

Пожары, которые бушуют в Греции уже более двух недель, в основном взяты под контроль, но местами ситуация остается опасной из-за сильного ветра, заявили официальные лица в субботу.
«Отдельные пожары все еще тушат», – сообщил представитель пожарной службы, добавив, что три крупнейших пожара на Родосе, Корфу и в центральной части страны, где огонь вынудил бежать тысячи людей, были взяты контроль под контроль.
Однако в качестве меры предосторожности в этих районах осталось более 460 пожарных.
Десятки тысяч туристов и местных жителей, 20 000 из которых на Родосе, были эвакуированы из-под пожаров в самый разгар туристического сезона.
В результате пожаров погибли не менее пяти человек, уничтожено почти 50 000 гектаров леса и другой растительности.
По словам ученых, адская жара, которая преследовала Грецию более десяти дней, стала самой продолжительной июльской волной тепла за последние несколько десятилетий.
Национальная метеорологическая служба прогнозирует на субботу максимум 37 градусов, но с порывами сильного ветра более 16 метров в секунду.