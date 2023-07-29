Как правило, каждый сельский житель ездит на собственном автомобиле, а в гараже на всякий случай хранится еще один, дополнительный. Поэтому автомобильный налог, который введут летом следующего года, уже сейчас вызывает беспокойство.

Ану Кульдмяги, живущая с мужем и тремя детьми в поселке Канепи, подтвердила, что, несмотря на новый налог, их семья никак не может обойтись без автомобиля. Они не воспринимают всерьез идею о том, что более частое автобусное сообщение позволит им в будущем продать одну или две из трех своих машин - автобус это не такси, и у занятых сельских жителей нет столько времени на дорогу.