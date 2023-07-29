Дом пожилой пары был разрушен на их глазах

Сегодня в обед во дворе на улице Крейцвальди пытаются спасти то немногое, что осталось от сгоревшего дома. Хотя стены дома все еще стоят, практически все внутреннее пространство уничтожено вчерашним вечерним пожаром. Жившая там супружеская пара и их собака к счастью не пострадали.
Вчера вечером в 21:41 спасатели были вызваны на улицу Крейцвальди, где, по сообщению, горел сарай. Через восемь минут, когда на место прибыла первая группа спасателей, сильный пожар, начавшийся в сарае, уже перекинулся на дом. Супружеская пара, жившая там, выбралась из дома своим ходом. Спасатели вынесли из горящего дома собаку, но, к сожалению, одного из попугаев спасти не удалось.
В результате пожара от сарая практически ничего не осталось, и хотя стены дома устояли, его содержимое было полностью уничтожено.
Выбило пробки
В субботу хозяйка, которая мыла во дворе дома остатки закопченной кухонной утвари, сказала, что от сгоревшего дома мало что осталось спасать. «Одна комната осталась более или менее целой, а остальные почти полностью разрушены», - добавила она.
Накануне вечером супружеская пара занималась своими вечерними делами, как вдруг в доме отключилось электричество. «Муж пошел вставлять обратно пробки, а потом увидел из окна, что сарай горит большим пламенем», – рассказала она. Поскольку сарай находился всего в нескольких метрах от дома, семейной паре ничего не оставалось, как выбежать из дома и вызвать спасателей.
По словам хозяйки, возгорание началось в сарае, где она заряжала аккумулятор. «Пусть это будет хотя бы уроком для других, что нужно быть очень осторожным с аккумуляторами и их зарядкой. Знаю, что некоторые свои электросамокаты заряжают в жилых помещениях», – отметила женщина.
Спасательные работы были завершены до часа ночи субботы. Огонь полностью уничтожил сарай. В доме были разрушены крыша, подвесной потолок и одна стена, а также вся мебель. «По предварительной оценке, возгорание могло начаться из-за удлинителя в сарае, но точную причину объяснит эксперт», – сказал пресс-секретарь Спасательного департамента Арви Уусталу.