Дом пожилой пары был разрушен на их глазах

Вчера вечером в 21:41 спасатели были вызваны на улицу Крейцвальди, где, по сообщению, горел сарай. Через восемь минут, когда на место прибыла первая группа спасателей, сильный пожар, начавшийся в сарае, уже перекинулся на дом. Супружеская пара, жившая там, выбралась из дома своим ходом. Спасатели вынесли из горящего дома собаку, но, к сожалению, одного из попугаев спасти не удалось.

В результате пожара от сарая практически ничего не осталось, и хотя стены дома устояли, его содержимое было полностью уничтожено.

Выбило пробки

В субботу хозяйка, которая мыла во дворе дома остатки закопченной кухонной утвари, сказала, что от сгоревшего дома мало что осталось спасать. «Одна комната осталась более или менее целой, а остальные почти полностью разрушены», - добавила она.

Накануне вечером супружеская пара занималась своими вечерними делами, как вдруг в доме отключилось электричество. «Муж пошел вставлять обратно пробки, а потом увидел из окна, что сарай горит большим пламенем», – рассказала она. Поскольку сарай находился всего в нескольких метрах от дома, семейной паре ничего не оставалось, как выбежать из дома и вызвать спасателей.

По словам хозяйки, возгорание началось в сарае, где она заряжала аккумулятор. «Пусть это будет хотя бы уроком для других, что нужно быть очень осторожным с аккумуляторами и их зарядкой. Знаю, что некоторые свои электросамокаты заряжают в жилых помещениях», – отметила женщина.