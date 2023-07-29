Воскресенье будет облачным и дождливым

В ночь на воскресенье ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Утром у Рижского залива облачность уплотнится, велика вероятность дождей. Ветер юго-западный и южный, 2-5, на побережье 8 м/с, у Финского залива порывами 12 м/с.
Днем на западе страны облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы; на востоке облачности будет меньше, вероятность дождей невелика. Ветер слабый, переменных направлений, на островах юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 19-24 градуса тепла.