Воскресенье будет облачным и дождливым

Днем на западе страны облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы; на востоке облачности будет меньше, вероятность дождей невелика. Ветер слабый, переменных направлений, на островах юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 19-24 градуса тепла.