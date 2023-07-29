Польша заявила, что наемники ЧВК «Вагнер» переброшены к границе Беларуси и могут пересечь ее под видом нелегалов

Эти слова вызвали острое беспокойство в соседних государствах.

По данным телеграм-канала «Беларускi Гаюн», который мониторит передвижение военной техники по территории Беларуси, всего за этот период в страну въехали 11 колонн наемников.

После появления лагерей наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси польские власти заявили об усилении обороноспособности на своей восточной границе.

Накануне минобороны Польши заявило о планах увеличить численность армии в два раза — с 172 тыс. до 300 тысяч военных.

Анализ: Польша вооружается в ответ на угрозу со стороны России

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов – о том, как в Польше модернизируют вооруженные силы и как на это повлияла война в Украине:

«Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска», — эти слова министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак произнес в июле прошлого года, но такая цель была поставлена гораздо раньше.

Сейчас модернизация Войска Польского идет с учетом угрозы, которую эта страна видит со стороны России после 24 февраля 2022 года. Но процесс этот начался достаточно давно.

Корейский танк в Польше Фото: Reuters