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Жители Эстонии плохо сортируют отходы из-за отсутствия нужных контейнеров рядом с домами

rus.postimees.ee
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Сортировка биоотходов.
Сортировка биоотходов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Многие жители Эстонии не сортируют отходы потому, что около их домов нет подходящих для этого контейнеров, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя отдела развития бизнеса компании Ragn Sells Райнера Песта, в настоящее время перерабатывается только треть бытовых отходов. Он добавил, что отходы не сортируются, поскольку возле большинства домов для мусора нет соответствующих контейнеров.

«Сейчас решение по сортировке неудобное. Но оно стало бы удобным, если бы техника для сбора мусора появилась у порога дома. Многие люди, например, сортируют упаковку, но потом им приходится искать в городе место, куда ее отвезти», - пояснил Пест.

Руководство по сортировке мусора можно найти на веб-сайте Таллиннской горуправы. 

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