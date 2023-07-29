Жители Эстонии плохо сортируют отходы из-за отсутствия нужных контейнеров рядом с домами

По словам руководителя отдела развития бизнеса компании Ragn Sells Райнера Песта, в настоящее время перерабатывается только треть бытовых отходов. Он добавил, что отходы не сортируются, поскольку возле большинства домов для мусора нет соответствующих контейнеров.

«Сейчас решение по сортировке неудобное. Но оно стало бы удобным, если бы техника для сбора мусора появилась у порога дома. Многие люди, например, сортируют упаковку, но потом им приходится искать в городе место, куда ее отвезти», - пояснил Пест.