Брат фехтовальщицы, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку, служит в армии РФ

Уже сообщалось, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице после боя, в котором она победила. Правила фехтования предусматривают, что такое поведение означает дисквалификацию спортсмена.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал в Twitter фото Смирновой с мужчиной в форме оккупационной армии.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

«На этом фото Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой отказалась пожать руку украинская спортсменка Ольга Харлан. Как видите, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую спортсменку. Русские деньги пахнут кровью?», - пишет Подоляк.

Портал Insidethegames подтвердил, что мужчина на снимках - брат спортсменки.

In RU Newspeak «neutural» means «supporting Russian fascism and Genocide of Ukrainians» pic.twitter.com/eEgydlL4RD — Катерина🇺🇦 Ї (@Kateryna_Luta) July 27, 2023

Смирнова регулярно реагирует на фотографии в Instagram-аккаунте брата, на которых он изображен в армейской форме.

Одним из правил Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении возвращения российских спортсменов на спортивную арену был нейтралитет конкретных спортсменов не только в отношении флага, но и то, что они не должны публично поддерживать начатые боевые действия против Украины.

Смирнова выступала на чемпионате мира под нейтральным флагом, несмотря на то, что косвенно выражала свою позицию в публичном пространстве, что не соответствует принципам нейтралитета.