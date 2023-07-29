Сб, 29.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Брат фехтовальщицы, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку, служит в армии РФ

rus.tvnet.lv
Facebook Twitter
Comments
Анна Смирнова с братом.
Анна Смирнова с братом. Фото: twitter

Брат российской фехтовальщицы Анны Смирновой, которую сочли «нейтральной» спортсменкой, служит в российской армии. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

Уже сообщалось, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице после боя, в котором она победила. Правила фехтования предусматривают, что такое поведение означает дисквалификацию спортсмена.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал в Twitter фото Смирновой с мужчиной в форме оккупационной армии.

«На этом фото Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой отказалась пожать руку украинская спортсменка Ольга Харлан. Как видите, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую спортсменку. Русские деньги пахнут кровью?», - пишет Подоляк.

Портал Insidethegames подтвердил, что мужчина на снимках - брат спортсменки.

Смирнова регулярно реагирует на фотографии в Instagram-аккаунте брата, на которых он изображен в армейской форме.

Одним из правил Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении возвращения российских спортсменов на спортивную арену был нейтралитет конкретных спортсменов не только в отношении флага, но и то, что они не должны публично поддерживать начатые боевые действия против Украины.

Смирнова выступала на чемпионате мира под нейтральным флагом, несмотря на то, что косвенно выражала свою позицию в публичном пространстве, что не соответствует принципам нейтралитета.

Представители Ольга Харлан пытались обжаловать дисквалификацию спортсменки, но решение так и не было изменено. Сообщается, что Смирнова также не будет участвовать в турнире.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх